Başkan Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti: Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada enflasyonla ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Başkan Erdoğan konuşmasında "Enflasyonun hızla düştüğünü göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yüzde 40'lara 30'lara düşecek" dedi. "Seçim hangi tarihte yapılacak" sorusuna anlamlı bir yanıt veren Başkan Erdoğan 14 Mayıs'ı işaret ederek "Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek" ifadelerini kullandı. Babacan'ın İHA ve SİHA'ları hedef alan açıklamalarına sert yanıt veren Başkan Erdoğan "Alçak saldırıya hak etti cevabı vermek sorumluluğumuz" dedi. Komuta kademesine hedef göstererek skandal açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Başkan Erdoğan "Sen hakaret edecek çapta değilsin, haddini bil" şeklinde konuştu.
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan AK Parti'nin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler, tüm vatandaşlarıma buradan en kalbi selamlarımı gönderiyorum. 2023 bizim için herhangi bir yılbaşı değildir. Biz uzun yıllardır hedeflerini 2023 menziline almış göre bir hükümetiz.
TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMENİN HEYECANIYLA HAZIRLANIYORUZ
2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolüdür hem de Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Her seçime gayretle hazırlandık, girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık. Peki bu seçimi diğerlerinden farklı kılan nedir? Mesela 2002 seçimlerine kuruluşunun üzerinden 15 ay geçmiş bir parti olarak siyasete yeni bir soluk getirerek adım atmıştık. 2007 seçimlerine vesayetin oyunlarıyla uğraşarak girmiştik. 2015 seçimleri sürecini FETÖ, PKK, DEAŞ terör örgütlerinin ağır saldırıları altında yaşamıştık. 2023 seçimlerine ise bir yandan son dönemde dünyada yaşanan krizlerin ülkemize etkileriyle mücadele ederek girdik. Diğer yandan ucube ittifakın hezeyanlarıyla uğraşarak, hepsinin ötesinde 20 yılda kurduğumuz altyapının üzerinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz.
DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON MESAJI: HIZLA DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRECEĞİZ
Türkiye öyle bir yol ayrımında ki böyle fırsatlar milletlerin önüne asırda bir gelir. Yatırımlarıyla, istihdamıyla, üretimiyle, cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke olduk. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. En büyük sorunumuz enflasyondu, işte o da düşüşe geçti. Enflasyonu inşallah önümüzdeki aylarda yüzde 30'lara doğru hızla düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, hesapları altüst ettik, tedbirlerimizi aldık. Artık herkes Türkiye'nin faiz, kur, enflasyon üçgeniyle teslim alınamayacağını gördü.
MİLYONLARIN GÖNLÜNÜ KAZANAN ADIMLAR: ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI, KONUT KAMPANYALARI
Asgari ücrette, memur ve emekli maaşlarında yüksek oranlı artışlara gittik. Emeklilik için yaşı bekleyenlerin taleplerini karşıladık. Vatandaşlarımızı uygun şartlarda konut sahibi yapmaya yönelik konut kampanyaları düzenledik. Üreten herkesi destekledik. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Meclisimiz de fedakarca çalışarak bize katkı sağladı. Milletimizin de cumhurbaşkanıyla, vekillerimizle, kurumlarımızla, teşkilatlarımızla verdiğimiz bu mücadeleyi takdirle izlediğini biliyoruz. Ziyaret ettiğimiz illerde ve katıldığımız tüm programlarda insanımızın gözündeki samimiyeti bizzat yaşıyoruz. Son olarak Muğla'da bunu gördük. Daha önce Antalya, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep'te daha pek çok şehrimizde aynı duyguları yaşamıştık.
BAŞKAN ERDOĞAN SEÇİM İÇİN 14 MAYIS'I İŞARET ETTİ: MİLLET 73 YIL SONRA 6'LI MASAYA YANIT VERECEK
Sözü de kararı da geleceğini de tayin hakkını milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6'lı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına yeter diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde 6, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Bunlar gel deyince gelecek git deyince gidecek başkanlara alışmışlar. Seçmenlerin de istedikleri vizyonu, programı, çapı belli olmayan meçhul adaya kim olduğunu bilmeden tıpış tıpış sandığa giderek oy vermeleridir. Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri kavgalarıyla milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar.
"İŞİM GÜCÜM YOK BUNLARLA MI UĞRAŞACAĞIM"
6'lı masadaki birilerini masaya Erdoğan mı gönderdi diyorlar. İşim gücüm yok bunlarla mı uğraşacağım. Buradan milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak karşınızdayım. Bakın bölgesinde ve dünyada sorun çözen bir siyasetçi olarak karşınızdayım. Gündemi Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir yönetim olarak karşınızdayız. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı'nın mimarı olarak milletimizin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız. Biz Allah'ın yardımıyla, milletimizin desteğiyle gençlerimizin umutlarıyla ayağa kalktık, bugünlere geldik, yarınlara yürüyoruz. Tek dertleri karınlarında gezen 40 tilkinin kuyruğunu birbirine dolaştırmamak olanların aksine biz milletimize hizmet ediyoruz.
6'LI MAYASAYA KANSERLİ HÜCRE BENZETMESİ
Bu davayı tümsekte bırakmamaya yeminliyiz. Bu konuda en büyük sorumluluk da sizlere, değerli arkadaşlarıma düşüyor. İsimlerinizi tarihimizin sayfalarına şanla, gururla yazdırmaya davet ediyorum. Partimizi kurduğumuzdan beri bizim gündemimizde hep ülkemize kazandırdığımız eserler vardı. Bugün de biz eserlerimizle konuşuyoruz. Şu acı gerçeği de hatırlatmayı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Burada meşru siyasi rekabetin tabi sonucu olan bir durumdan bahsetmiyorum. Şikayetimiz, attığımız her adıma çelme takan habis zihniyetedir. Şikayetimiz ülkeye ve millete kazandırdığımız her hizmeti hayrına, şerrine bakmadan engellemeye çalışan zihniyetedir. Maalesef her seferinde hatta daha da beter bir şekilde aynı yerde durduklarını görüyoruz. 6'lı masa işi çıktığından beri kanserli hücrenin tüm bünyeyi sarması gibi oraya bulaşanların çamur siyaseti yürütmesini esefle takip ediyoruz. Dünya küresel krizi konuşuyor, bunlar masa kriziyle meşgul. Halbuki milletimiz ülkesinin bu krizden en az zararla nasıl çıkacağının işaretini bekliyor. Biz vizyonumuzla milletimizi hayallerine kavuşturmanın peşindeyiz.
TEHDİTLER ALTINDA OLAN TÜRKİYE'NİN MİLLİ EKONOMİSİ VE SAVUNMA SANAYİSİ
Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa eden, sondajlarla petrol, doğal gaz ararken yatırımcılara ülkeye gelmeyin çağrısı yapanları iyi hatırlıyoruz. Savunma sanayimiz ise bu hedefler arasındaki özel yerini daima korumuştur. Bizim bildiğimiz bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayiine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını yersiz bulmakla birlikte anlayabiliyoruz. Yine ülkemizin askeri alandaki gücünü kendine tehdit olarak görenlerin sızlanmalarını normal karşılıyoruz. Anlamakta zorlandığımız husus, bu ülkenin bir partisinin ordumuza ve savunma sanayimize karşı sergilediği hazımsızlıktır. Kendi milletine silah doğrultanlara övgüler dizip silahını düşmanlara çevirenleri yerden yere vuranları görünce bu işte bir terslik var demekten alıkoyamıyoruz.
SAVAŞ SEYRİNİ DEĞİŞTİREN BAYKAR'IN HİKAYESİ
Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Önce Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayi nereden nereye gelmiştir. Kısaca hatırlayalım.
İTALYA BAŞKANI BERLUSCONI İLE BAŞLATILAN ATAK HELİKOPTERİ PROJESİ
Ülkemizde milli mücadelenin de etkisiyle cumhuriyetimiz kurulduktan hemen sonra başlayan bir savunma sanayi hamlesi vardı. Bu kardeşiniz Başbakanlık makamını da gördü, Cumhurbaşkanlığı makamını da gördü. Bütün adımlar atılırken düşünün öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki, doğru dürüst helikopterin yok... Berlusconi ile yaptığım görüşme neticesinde ATAK helikopterlerini hallettik. Şu anda ATAK helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünleri olarak üretiliyor. Buna da birileri çelme takmaya çalışıyor. Bu bizi bir yere doğru da itiyor. Biz Gök-Bey helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz.
İHA-SİHA-AKINCI
Bütün bunlarla beraber biz İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, hepsinden öte Kızılötesi denilen adımı nasıl attık, şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bush'a dedik ki bize İHA verecektiniz ama vermediniz. Ve sözümüz var, hala siz bunları vermediniz, süratle vereceksiniz dedi. Biz bunlardan İHA'yı aldık ama İHA'yı bize 2 günlüğüne verdiler. Bu 2 günlük bir iş değil dedik, bizim terörle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı ve süratle İHA'yı onlar ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler ve çocuklar AKINCI'yı da ürettiler. Savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil, bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı.
KILIÇDAROĞLU'NA KOMUTA KADEMESİ TEPKİSİ: HADDİNİ BİL
Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz. En son Arifiye'deki olay... Arifiye'deki olaydan hemen sonra, biz ne yaptık Arifiye'de. Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik, komutanlarımız ve milletvekillerimizle... Düşünebiliyor musunuz muhalefetin başındaki adam; düşünün siz diyor siyasetçi değilsiniz. Tamam da neyi alkışlıyorlar, neden alkışlıyorlar. Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni. Bay Kemal, konuşan anayasamızın hükmüne göre başkomutan konuşuyor. Ve sen ne Savunma Bakanımıza ve kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin, önce haddini bil. Bu bir cibiliyet meselesidir. Karakter zaafı olan bir insan olarak bizim ordumuzun komutanlarına saldırmak herkesin karı değildir. Bunlarla ilgili işin hukuki boyutu devam ediyor, edecek. Hukuk karşısında da hesabını verecekler.
BAYKAR TEKNOLOJİ'NİN İNANILMAZ BAŞARISI: 3-4-5 SENEYE GÜN VERİYORLAR
Şu anda Bayraktar İHA'larını yetiştiremiyor. 3-4-5 sene sonraya gün veriyorlar. Mühimmat yetiştiremiyorlar. Türkiye artık büyüdükçe, güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Onlar rahatsız oldukça biz yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda savunma sanayimizdeki proje sayısını 750'ye, bütçesini 75 milyar dolara çıkardık. Böylece sektördeki firma sayısı 56'dan 2700'ün üzerine, ürün ihracatı 4.5 milyar doların üzerine çıktı. Sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere çıkarmayı başarmakla da gurur duyuyoruz. Kimi dışarıdan kimi içeriden sayısız sabotaj teşebbüsüne rağmen savunma sanayimizi büyüttük. Öyle yüzde 10, 20 değil yüzde bin karlarla Türkiye'nin nasıl soyulduğunu, kimlerin resmen ülkesini sattığını bizzat gördük.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÖZDEMİR BAYKRAKTAR İLE ANISI: BAŞKA ÖRNEĞİ YOK
Bay Kemal sen tanımazsın ama sana ben edebi alemde olan Özdemir Bey'i bir tanıtayım. Biz tahsisleri yaparken biliyorsunuz onlara bu tahsisi yaptıkları üretime göre yaparız. Nedir bu tahsis? Bugüne kadar nice firmalara bu verildi fakat Özdemir bey öyle bir insan ki; 'Hayır almam' Yahu hadi ben sana bir lütufta bulunmuyorum, bu devletin aldığı bir karar. Bu kararla firmalara bunu veriyoruz, bu bir hak. 'Hayır almam, ben paramı veririm, paramla satın alırım' Böyle bir insan.
ALİ BABACAN'A TARİHE GEÇEN YANIT: SEN GİT ÇOCUK BEZİ SAT
Bu ahlaksız çıkmış hala 'Geleceklermiş de geldikleri zaman bunlara hesabını soracaklarmış' Yahu sen rekabet nedir bilir misin ya sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu. Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı.
AHMET DAVUTOĞLU'NA ŞEHİR ÜNVERSİTESİ TEPKİSİ
Yanında bir tanesi daha var aynen o da öyle. Bizden üniversite istediler, bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zaman ki başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka bir örneği yok. O vakıftaki yöneticiler acaba bunu nasıl izah edeceksiniz? Biz de bu üniversiteyi aldık, devletimize mal ettik. Bu şehir üniversitesi devletimizin Marmara Üniversitesi'nin mülkü olarak hizmete devam ediyor. Biz bu milletin evlatlarına yakışır eserle inşa ediyoruz, sen de ne yaptın bunu bir söyle bakalım.
TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİNDEKİ YÜKSELEN DEĞERLERİ
Rahmetli Özdemir Bayraktar kendini bu işe adamış, gerçek azim ve irade sahibi bir insandı. Yıllarca fabrikalarında yatıp kalktılar. Öyle zamanlar oldu ki terör bölgelerine gittiler. Tüm bunlar Selçuk Bey'le herhangi bir akrabalık bağımın olduğu dönemde değil, onun öncesinde yaşanmıştır. Aynı dönemde benzer projelere girişen pek çok firmamız vardı. İHA projesi yöneten 8 ayrı firmamız bulunuyor. Bayraktar TB-2 pek çok yerde öyle başarılara imza attı ki, pek çok ülkede adına marşlar, şarkılar yazıldı. Karabağ'da çocuklara Baykar'ın adı verildi. Yeni bir ürün, farklı bir ürün; o da Kızılelma. Tabi Kızılelma'nın sadece cismi yok, Kızılelma aynı zamanda bir hedeftir. Bu kutlu davaya inananların çok çok önemli bir hedefidir Kızılelma. Projelerimizle ülkemizi artık bambaşka bir lige taşıyoruz. BAYKAR'ın özelliği tüm projelerini kendi öz kaynaklarıyla geliştirmesidir. BAYKAR tasarım ve geliştirme çalışmalarına her türlü desteği hak eden bir şirkettir. 3 bini aşkın genç burada çalışıyor. Şirketin tercihi bu çalışmaları kendi öz kaynağıyla yapmaktır. Şirketin 20 yıllık gelirlerinin yüzde 75'i ihracatından geliyor. Ya Bay Kemal bunlar seni neden rahatsız ediyor? Yanındaki bazı terör yandaşlarını rahatsız ediyor da seni neden rahatsız ediyor? Çünkü onlar teröristlerle beraber. Çünkü bu İHA ve SİHA'larımız nice teröristleri yok ettiler.
Mesela Altay tankının geliştirilmesi sürecinde yaklaşık 500 milyon doları OTOKAR firması olmak üzere ödeme yaptık. Bu rakam üretim değil sadece tasarım ve geliştirme için yapılan ödemedir. BAYKAR ürettiği hiçbir ürünün geliştirilmesi için devletten tek kuruş almamış, hepsini kendi kaynaklarından karşılamıştır. BAYKAR'ın aldığı tek destek nakdi olmayan her firmanın yararlandığı desteklerdir. Tek başına Ford Otomotiv 20 buçuk milyar lira teşvik belgeli yatırım belgesine sahiptir. TUSAŞ'a aktardığımız kaynak 1.3 milyar dolardır. Savunma sanayi sektöründeki firma sayısının 48 kat artmasını işte bu ekosisteme borçluyuz. Geldiğimiz noktada sadece gözetleme yapan İHA'larımızı Amerikan ürünlerinden 10 kart daha ucuza mal ediyoruz. Bu gerçeklere rağmen binbir yalan söylenerek BAYKAR'ın hedef alınmasının sebebi nedir biliyor musunuz? Ülkemizin elde ettiği zaferlerdir. Sahip olduğumuz hava araçlarıyla vatan topraklarının her karışını kontrol altında tuttuğumuz için bu ses çıkıyor. Ülkemizin etki alanının giderek genişlemesine tahammül edemedikleri için bu ses çıkıyor.
MUHALEFETİN SİYASİ MÜHENDİSLİK PLANI: MİLLETİMİZ BUNLARA İKTİDAR YÜZÜ GÖSTERMEZ
Partisini ajanlarla, hainlerle dolduranları başka bir vasıfla sıfatlandırmak, ederinden fazlasını vermek olur. Bir lafa bakmak lazım laf mı diye, bir de söyleyene bakmak lazım adam mı diye. Evet lafı da sahibini de milletimizin vicdanına havale etmek iyi olacak. Bu ifadelerini söyleyen CHP'li, HDP'li tipleri de biliyoruz. Cezaevinden söyleyenleri de biliyoruz. Milletimiz bunlara zaten iktidar yüzünü göstermez.
KAĞITHANE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU HİZMETE GİRİYOR
Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gaz rezervlerinin değeri 1 trilyon doları buluyor. İnşallah pazar günü Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunu da açıyoruz.
"BİZ DERSİMİZİ ÇIKARDIK, MİLLETİMİZDEN DE HELALLİK İSTİYORUZ"
Şu firma bu isim hepsi bahane, nişan alıp ateş ettikleri tek yer Türkiye'dir. Bunlar milletimizi tanımıyor, milletimiz namusuna kimseye bir laf söyletmeden yoluna devam eder. Milletimiz, projelerine dokunacak adamı bırakınız sandığa gömmeyi doğduğuna pişman eder. Bizim 'ah' ettiğimiz husus ise bir dönem bunları adam yerine koyup görev vermiş olmamızdır. Biz dersimizi çıkardık, milletimizden de helallik istiyoruz.
MERAL AKŞENER'E BAŞÖRTÜSÜ TEPKİSİ
6'lı masadaki hanımefendi bugünkü konuşmasında bizim başörtüsü meselesini istismar ettiğimizden bahsediyor. Erdoğan ve arkadaşlarının başörtüsü konusunda istismarcı olup olmayacağını benim milletim gayet iyi bilir. Eğer dürüstsen, eğer haysiyet sahibiysen, arkadaşlarım randevu talep etti, randevu vermediniz. Bay Kemal de sen de birbirinizden farkınız yok. Sen Saraçhane'de verdiğin görüntüyle hangi istikamete gittiğinizi biliyorsun. Cumhur İttifakı olarak biz bu işin istismarını değil tam manasıyla gerçeğini yapıyoruz. Biz şu anda yola çıktık, milletimize hepsini anlatacağız. Bu konuda sizinle bu işin mukayesesini yapacak durumda değiliz. Sizin birlikte yürüdükleriniz bu ülkede başörtülü milletvekilini 'Bu kadını Meclis'ten atın' diyecek kadar ileri gitmişlerdi. Varsa bir projeniz gönderirseniz, ona göre adım atarız. Güçlü ailelerden güçlü millet oluşur. Şimdi çok açık bir şey söylüyorum; siz ortağınızla birlikte LGBT'cilerle beraber yürüyebilirsiniz. Bizim onlarla da işimiz yok. Çünkü aile kurumumuzu çok sağlam zemine oturtmanın adresi Cumhur İttifakı'dır. Hayırlı haftaya girdiğimiz böyle bir günde inşallah hafta sonu Bursa'da olacağız.
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