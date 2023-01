Başkan Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs’ı işaret etti: Millet 73 yıl sonra aynı gün 6’lı masaya yanıt verecek

6'LI MAYASAYA KANSERLİ HÜCRE BENZETMESİ

Bu davayı tümsekte bırakmamaya yeminliyiz. Bu konuda en büyük sorumluluk da sizlere, değerli arkadaşlarıma düşüyor. İsimlerinizi tarihimizin sayfalarına şanla, gururla yazdırmaya davet ediyorum. Partimizi kurduğumuzdan beri bizim gündemimizde hep ülkemize kazandırdığımız eserler vardı. Bugün de biz eserlerimizle konuşuyoruz. Şu acı gerçeği de hatırlatmayı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Burada meşru siyasi rekabetin tabi sonucu olan bir durumdan bahsetmiyorum. Şikayetimiz, attığımız her adıma çelme takan habis zihniyetedir. Şikayetimiz ülkeye ve millete kazandırdığımız her hizmeti hayrına, şerrine bakmadan engellemeye çalışan zihniyetedir. Maalesef her seferinde hatta daha da beter bir şekilde aynı yerde durduklarını görüyoruz. 6'lı masa işi çıktığından beri kanserli hücrenin tüm bünyeyi sarması gibi oraya bulaşanların çamur siyaseti yürütmesini esefle takip ediyoruz. Dünya küresel krizi konuşuyor, bunlar masa kriziyle meşgul. Halbuki milletimiz ülkesinin bu krizden en az zararla nasıl çıkacağının işaretini bekliyor. Biz vizyonumuzla milletimizi hayallerine kavuşturmanın peşindeyiz.

TEHDİTLER ALTINDA OLAN TÜRKİYE'NİN MİLLİ EKONOMİSİ VE SAVUNMA SANAYİSİ

Biz köprü, yol, havalimanı, baraj, fabrika inşa eden, sondajlarla petrol, doğal gaz ararken yatırımcılara ülkeye gelmeyin çağrısı yapanları iyi hatırlıyoruz. Savunma sanayimiz ise bu hedefler arasındaki özel yerini daima korumuştur. Bizim bildiğimiz bir ülkenin ordusuna ve savunma sanayiine ancak bunları kendine tehdit olarak görenler saldırır. Mesela Yunanistan'ın bu konudaki feveranlarını yersiz bulmakla birlikte anlayabiliyoruz. Yine ülkemizin askeri alandaki gücünü kendine tehdit olarak görenlerin sızlanmalarını normal karşılıyoruz. Anlamakta zorlandığımız husus, bu ülkenin bir partisinin ordumuza ve savunma sanayimize karşı sergilediği hazımsızlıktır. Kendi milletine silah doğrultanlara övgüler dizip silahını düşmanlara çevirenleri yerden yere vuranları görünce bu işte bir terslik var demekten alıkoyamıyoruz.

SAVAŞ SEYRİNİ DEĞİŞTİREN BAYKAR'IN HİKAYESİ

Aslında BAYKAR'ın nezdinde tüm şirketleri, ürünleriyle savunma sanayimizin tamamı hedef alınıyor. Bizimle olan akrabalık ilişkileri üzerinden BAYKAR'ı hedef alabileceklerini düşünüyorlar. Bu alçak saldırıya da hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir. Önce Türkiye'nin hedef alınan savunma sanayi nereden nereye gelmiştir. Kısaca hatırlayalım.

İTALYA BAŞKANI BERLUSCONI İLE BAŞLATILAN ATAK HELİKOPTERİ PROJESİ

Ülkemizde milli mücadelenin de etkisiyle cumhuriyetimiz kurulduktan hemen sonra başlayan bir savunma sanayi hamlesi vardı. Bu kardeşiniz Başbakanlık makamını da gördü, Cumhurbaşkanlığı makamını da gördü. Bütün adımlar atılırken düşünün öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki, doğru dürüst helikopterin yok... Berlusconi ile yaptığım görüşme neticesinde ATAK helikopterlerini hallettik. Şu anda ATAK helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünleri olarak üretiliyor. Buna da birileri çelme takmaya çalışıyor. Bu bizi bir yere doğru da itiyor. Biz Gök-Bey helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz.