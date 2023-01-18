Başkan Erdoğan BAYKAR'ın kurucusu Özdemir Bayraktar ile İHA üretimine giden yolda yaşadıklarını anlattı! İşte Başkan Erdoğan'ın Özdemir Bayraktar anısı
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İHA sözünü vermemesi üzerine Özdemir Bayraktar'ın oğlulları Haluk ve Selçuk Bayraktar ile işe koyulduğu dönem yaşananları anlattı. AK Partisi Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin yerli ve milli İHA'ya adım atıldığı dönem Özdemir Bayraktar ile olan anısını anlatan Başkan Erdoğan, "Süratle İHA'yı ürettiler, ardından da SİHA'yı. AKINCI'yı da ürettiler ve işleri bitmedi şimdi de savaş uçağı için çalışıyorlar." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında BAYKAR'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın çocukları Haluk ve Selçuk Bayraktar ile İHA/SİHA projelerine başladığı dönem yaşananları anlattı.
Özdemir Bayraktar ile aralarında geçenleri anlatan Başkan Erdoğan, "Biz bu İHA/SİHA ve AKINCI adımlarını nasıl attık. Ben daha Başbakan olmamıştım. Avrupa'yı ve dünyayı dolaşıyordum. Görüşmelerimden birisi de oğul Bush ile oldu. Bush'a "Hani bize İHA verecektiniz. Daha vermediniz' dedim. O da Condoleezza Rice'ı çağırdı ve, 'sözümüz var hala vermediniz. Süratle verin.' dedi. Biz sonra İHA'yı aldık ancak 2 günlşüğüne verdi." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan, "Terörle mücadele ettiğimizi ve 2 günlük bir iş olmadığını belirttik. Bu ziyaretimin ardından Allah rahmet etsin Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı. Süratle İHA'yı ürettiler, ardından da SİHA'yı. AKINCI'yı da ürettiler ve işleri bitmedi şimdi de savaş uçağı için çalışıyorlar." dedi.
ŞEHİT YARBAY'LA DUYGULANDIRAN ANI
Başkan Erdoğan, 2021'in Ekim ayındaki Afrika turu sonrası da Özdemir Bayraktar ve o dönem İHA/SİHA projelerini destekleyen Şehit Yarbay ile duygulandıran anısını anlatmıştı
Başkan Erdoğan Özdemir Bayrakta rile olan anısını, "İHA-SİHA alanına girişleri gerçekten çok daha farklıydı. Bir defa kararlı bir insandı. Bir şeye azmettiği zaman, üzerine giderek onu bitirme noktasında güçlü bir azmi vardı. Nitekim bu İHA-SİHA'ların geliştirilmesi de böyle oldu. İlk başbakan olduğumuz dönemde, malum Amerika, İHA olayında işi biraz gevşetti, uzattı. Çok uzun sürmedi, Özdemir ağabey İHA ile ilgili adımı çocuklarıyla beraber attı. Tabi o zaman küçük bir atölye gibi bir yerde işe başladı, ardından işi geliştirip büyüttü." ifadeleriyle aktardı.
Özdemir Bayraktar'ın oğulları Haluk ve Selçuk Bayraktar'la birlikte vatan sevgisiyle gerçekleştirdiği hamleleri aktaran Erdoğan, duygulandıran bir anıyı da paylaştı. Erdoğan "En önemli yanı da bu adımları attıktan itibaren oğulları Haluk ve Selçuk'la beraber kah Güneydoğu kah Doğu Anadolu'da bizim askerlere bunların uçuştaki eğitimini veriyorlardı. Bunlardan bir tanesi de yarbayımız Melih Gülova'ydı. O yarbayımız daha sonra şehit olmuştu. Orada onlara verilen eğitimin videolarını, fotoğraflarını bana gösteriyorlardı. Böyle bir aşkla bu işleri sürdürüyordu. Hatta "Yarbayım sana verdiğim sözü tutacağım, hiç endişe etme" diye bir ifadesi de vardı ve verdiği sözü tuttu, o yarbayın katillerini hep gömdük." şeklinde konuştu.
AFRİKA TURU ÖNCESİ HELALLAŞTİ
Başkan Erdoğan, Afrika'ya gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaret öncesi rahatsızlığı bulunan Bayraktar'ı ziyaret ettiğini de söyledi. "Tabi çok uzun süredir bu rahatsızlığı vardı. Afrika'ya hareket etmemden bir gün önce hastaneye varıp kendisiyle helalleştim. Helalleştikten sonra da yola çıktık. Mekanı cennet olsun. Rabbim inşallah sevgili habibine hep birlikte bizi komşu eyler. " ifadelerini kullanan Erdoğan, "Tabutunu fabrikaya getirdiler. Orada 3.500-4.000 genç mühendis var, onlarla da helalleşti. Hamdolsun çocukları da aynı şekilde babalarının izinden gidiyorlar." diye ekledi.
O FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından bugün İHA ve SİHA üretimini gerçekleştiren oğulları Selçuk-Haluk Bayraktar'ın da olduğu bir fotoğrafı çokça paylaşıldı. Söz konusu karede bir de rütbeli askerin olması dikkat çekiyordu. O fotoğrafın ve İHA'ların o isimle ilgisinin sırrı da çok geçmeden ortaya çıktı.
YARBAY MELİH GÜLOVA
Özdemir Bayraktar Türkiye'yi keşif ve gözetlemede uluslararası boyunduruktan kurtaracak milli bir proje yapmak istiyordu. Bölgenin şartlarını görmek için 2000'in başında Güneydoğu'ya gitti. Şırnak 6. İç Güvenlik Tugayı'nda tanıştığı Yarbay Melih Gülova da aynı konuda kafa yoruyordu.
"TERÖRE TEKNOLOJİK BİR ÇARE ARIYORUM" DEMİŞTİ
Özdemir Bayraktar'a, "Teröre karşı teknolojik bir çare bulmaya çalışıyorum" dedi. Tugay'ın bulunduğu Gabar Dağı eteklerinde hemen bir teknoloji atölyesi kuruldu. Özdemir Bayraktar ile oğulları ve mühendisler iki yıl boyunca bu atölyede çalıştı. Prototipler hazırlandı, uçuruldu. Döner kanatlı ilk mini İHA Malazgirt bu atölyede yapıldı.
TERÖRİSTLERİN TUZAĞINDA ŞEHİT DÜŞTÜ
Özdemir Bayraktar ile yakın dost olan Yarbay Melih Gülova 2007 Haziran'ında Şırnak'ta teröristlerce uzaktan patlatılan bir bombayla şehit düştü.
Özdemir Bayraktar'ın şehit yarbay için hazırladığı panonun altında yazdıkları: Acını unutmadım, sözüm söz! Seninkilere rağmen bu projeleri evlatlarıma sunacağım. Kanını dökenlere hasımım, dostlarına hısımım
ÖZDEMİR BAYRAKTAR: KOMUTANIN VASİYETİNİ TAMAMLADIK
Komutanın ölümünün ardından Özdemir Bayraktar ve ekibi çalışmalarını daha da hızlandırdı. 2014'te ilk İHA TSK envanterine alınırken Özdemir Bayraktar şehit arkadaşını, "Bu projeler, bu başarılar aslında onların eseridir. Komutanın vasiyetini tamamladık" diyerek andı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 18 Ocak Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU!
- Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, 1 ay mı sürecek, kaç gün? MEB TATİL TAKVİMİ!
- Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Başkan Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
- 2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!
- Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet'te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?
- Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, neden öldü? Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky kimdir?
- Fenerbahçe Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 2023 ZTK son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
- Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?
- ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇLARI | 2023 EKPSS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS atama kuraları...
- SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!