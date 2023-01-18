Başkan Erdoğan BAYKAR’ın kurucusu Özdemir Bayraktar ile İHA üretimine giden yolda yaşadıklarını anlattı! İşte Başkan Erdoğan’ın Özdemir Bayraktar anısı

Özdemir Bayraktar ile aralarında geçenleri anlatan Başkan Erdoğan, "Biz bu İHA/SİHA ve AKINCI adımlarını nasıl attık. Ben daha Başbakan olmamıştım. Avrupa'yı ve dünyayı dolaşıyordum. Görüşmelerimden birisi de oğul Bush ile oldu. Bush'a "Hani bize İHA verecektiniz. Daha vermediniz' dedim. O da Condoleezza Rice'ı çağırdı ve, 'sözümüz var hala vermediniz. Süratle verin.' dedi. Biz sonra İHA'yı aldık ancak 2 günlşüğüne verdi." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan, "Terörle mücadele ettiğimizi ve 2 günlük bir iş olmadığını belirttik. Bu ziyaretimin ardından Allah rahmet etsin Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı. Süratle İHA'yı ürettiler, ardından da SİHA'yı. AKINCI'yı da ürettiler ve işleri bitmedi şimdi de savaş uçağı için çalışıyorlar." dedi.