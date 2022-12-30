İzmir'in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 6 can kaybı 2 yaralı
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Yaşanan kaza sonrası 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bornova Kaymakamı Fatih Genel A Haber'e yaptığı açıklamalarda olayla ilgili "Yüksek katlı binada vincin yükseltme çalışması yapılırken vinç kopuyor." ifadelerini kullandı. İzmir Valisi Köşger ise olay yerinde 2 kişinin kayıp olduğunu söylerken "İhmal varsa gereken yapılacak" ifadelerini kullandı. Gelen son dakika bilgisine göre; feci olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmının devrildiği, ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
YÜKSELTİLMEYE ÇALIŞIRKEN KOPTU
Bornova Kaymakamı A Haber'e yaptığı açıklamada "Vinç kopması sonucu bir kaza yaşandı. 5 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yükseltmeye çalışırken vinç kopuyor. " ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Akşam saatlerinde meydana gelen üzücü olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger kazanın otel inşaatında vinç yükseltme çalışması sırasında yaşandığını söyledi. Kazada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını belirten Vali Köşger, İzmirlilere başsağlığı diledi.
ADETA TOZ BULUTUYLA KAPLANDI
Yapımı devam eden otel inşaatında vinç yükseltme çalışmaları sırasında kule vincin bir bölümü büyük bir gürültü ile çöktü. Çökmenin etkisi ile inşaatın bulunduğu alan adeta toz bulutu ile kaplandı. Büyük paniğin yaşandığı kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı şantiyeye görevlilerin dışında kimsenin girip çıkmasına izin verilmedi.
VALİ KÖŞGER OLAY YERİNE GİTTİ
Kazada 2'si vinç operatörü 2 si de inşaatta çalışan işçilerden olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Şu an 4 vatandaşımizın hayatını kaybettiği kesin. Vinçin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi, konteyner var. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibari ile kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İlave vinç getirildi. Konteyner üzerindeki enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Umarım can kaybımız bundan sonra artmaz. Orada da vatandaşlarımız varsa inşallah yaralı ya da sağsalim ulaşırız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İzmir'e geçmiş olsun" dedi.
Gazetecilerin "Gözaltına alınan var mı? şeklindeki sorusuna ise Köşger "Adli süreç başladı. Savcımız sahada incelemelerini yapıyor. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımızla ilgili adli süreçlerinin tamamlanması lazım. Ardından her türlü kanuni adli süreç yürütülecek. Her kimin kabahati varsa bu işte sonuna kadar gidilecek Ülkemiz hukuk devleti. Buna benzer olaylarda da hepinizin bildiği üzere hukuki süreç sonuna kadar işletiliyor. Kımin suçu varsa kimin bu konuda kabahati, ihmali,kusuru varsa sonuna kadar adli süreç işletilecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
İHMAL VARSA GEREKEN YAPILACAK
Söz konusu inşaatın yapı denetim firması ve belediyenin kontrolü altında olduğunu hatirlatan Köşger "Bir ihmal varsa hepsi değerlendirilecektir." dedi. Vali Ķöşger hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el koyulduğunu açıkladı. Bornova'nın Çamdibi semti Kamil Tunca Bulvarı üzerinde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten savcılık soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü duyurdu.
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