İzmir’in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 6 can kaybı 2 yaralı

VALİ KÖŞGER OLAY YERİNE GİTTİ

Kazada 2'si vinç operatörü 2 si de inşaatta çalışan işçilerden olmak üzere 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger "Şu an 4 vatandaşımizın hayatını kaybettiği kesin. Vinçin arka ağırlığının düştüğü bir işçi yatakhanesi, konteyner var. Orada arama çalışmaları devam ediyor. Şu an itibari ile kayıp olduğu değerlendirilen 2 vatandaşımız daha var. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. İlave vinç getirildi. Konteyner üzerindeki enkaz kaldırılmaya çalışılıyor. Umarım can kaybımız bundan sonra artmaz. Orada da vatandaşlarımız varsa inşallah yaralı ya da sağsalim ulaşırız. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. İzmir'e geçmiş olsun" dedi.

Gazetecilerin "Gözaltına alınan var mı? şeklindeki sorusuna ise Köşger "Adli süreç başladı. Savcımız sahada incelemelerini yapıyor. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımızla ilgili adli süreçlerinin tamamlanması lazım. Ardından her türlü kanuni adli süreç yürütülecek. Her kimin kabahati varsa bu işte sonuna kadar gidilecek Ülkemiz hukuk devleti. Buna benzer olaylarda da hepinizin bildiği üzere hukuki süreç sonuna kadar işletiliyor. Kımin suçu varsa kimin bu konuda kabahati, ihmali,kusuru varsa sonuna kadar adli süreç işletilecek ve hak ettikleri cezayı alacaklardır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.