İzmir'in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 5 can kaybı 2 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Yaşanan kaza sonrası 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...