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İzmir'in Bornova ilçesinde otel inşaatında vinç devrildi! 5 can kaybı 2 yaralı

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Giriş: 30.12.2022 19:11
İzmir’in Bornova ilçesinde, bir otel inşaatındaki kule vincin bir kısmı devrildi. Yaşanan kaza sonrası 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...
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