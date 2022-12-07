Taksim bombacının kardeşinden PKK/YPG itiraf! ’Abim 2016’dan beri YPG içinde’

*Saldırının faillerinden Bilal Hassan'ın görüntüsü

Ahmet Elhac Maoas'ın ifadesindeki ilgili bölümler şöyle: "Öz abim Bilal Elhac Maoas, 2016-2017 yıllarından beri YPG içerisinde faaliyet gösterir. Bunun dışında başka bir yakınım herhangi bir örgüt içerisinde değildir.

Bilal Elhac Maoas isimli şahıs benim öz abimdir. 2014 yılından 2020 yılına kadar abim Bilal Elhac Maoas ile beraber Suriye Münbiç'te bulunan ailemizle birlikte aynı evde yaşadık. 2020 yılında Türkiye'ye illegal yollardan giriş yaptım, ailem ve Bilal Elhac Maoas Münbiç'te bulunan evimizde kalıyordu.