İstiklal’deki terör saldırısından yaralı kurtuldu! Yaralı genç kız patlama anını A Haber’e anlattı: Her yerimizden kan geliyordu

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananların tedavisi sürüyor. Onlardan biri de 26 yaşındaki Rabia Seyhan. Seyhan yaşadıklarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'na anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN