16 Kasım 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstiklal’deki terör saldırısından yaralı kurtuldu! Yaralı genç kız patlama anını A Haber’e anlattı: Her yerimizden kan geliyordu
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananların tedavisi sürüyor. Onlardan biri de 26 yaşındaki Rabia Seyhan. Seyhan yaşadıklarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'na anlattı.