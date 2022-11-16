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İstiklal’deki terör saldırısından yaralı kurtuldu! Yaralı genç kız patlama anını A Haber’e anlattı: Her yerimizden kan geliyordu

A Haber
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Giriş: 16.11.2022 16:36
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralananların tedavisi sürüyor. Onlardan biri de 26 yaşındaki Rabia Seyhan. Seyhan yaşadıklarını A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu'na anlattı.
İstiklal bombacısının Türkiye rotası İSTİKLAL BOMBACISININ TÜRKİYE ROTASI
Yaralıların son durumu nasıl? YARALILARIN SON DURUMU NASIL?
Saldırının perde arkasında ne var? İşte tüm detaylar... SALDIRININ PERDE ARKASINDA NE VAR? İŞTE TÜM DETAYLAR...
Hangi patlayıcı kullandıldı? İşte kurulan tuzak HANGİ PATLAYICI KULLANDILDI? İŞTE KURULAN TUZAK

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