HaberlerGaleriTaksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA
Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA
Taksim patlamasında ölenlerin isimleri açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerini açıkladı. İstanbul'u kana bulayan hain terörist yakalanırken, saldırıda hayatını kaybedenler Türkiye'yi yasa boğdu. Yürekleri dağlayan hain terör saldırısında hayatını kaybedenler ailelerine teslim edilmeye başlandı. İşte 13 Kasım Taksim İstiklal Caddesi patlamada ölenlerin isimleri...