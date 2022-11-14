Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.