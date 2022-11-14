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Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA

Taksim patlamasında ölenlerin isimleri açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hain terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliklerini açıkladı. İstanbul'u kana bulayan hain terörist yakalanırken, saldırıda hayatını kaybedenler Türkiye'yi yasa boğdu. Yürekleri dağlayan hain terör saldırısında hayatını kaybedenler ailelerine teslim edilmeye başlandı. İşte 13 Kasım Taksim İstiklal Caddesi patlamada ölenlerin isimleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 12:10
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Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA

Taksim patlamada ölenlerin isimleri açıklandı. 13 Kasım Pazar günü Taksim'de hain terör saldırısı gerçekleşti. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti. Beyoğlu'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin 4'ünün cenazesi teslim alındı. Hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin isimleri araştırılıyor. İşte 13 Kasım Taksim İstiklal Caddesi patlamada ölenlerin isimleri...

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Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

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Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı.

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Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA

Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

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Taksim patlamada ölenlerin isimleri | 13 Kasım İstiklal Caddesi terör saldırısında ölenlerin kimlikleri belli oldu! SON DAKİKA

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.