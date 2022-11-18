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İstiklal Caddesi’ndeki patlamada ağır yaralanan Ülker Kılıç kafasında şarapnel parçasıyla yaşıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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İstiklal Caddesi’ndeki patlamada ağır yaralanan Ülker Kılıç kafasında şarapnel parçasıyla yaşıyor

Taksim İstiklal Caddesi’ndeki patlama sonucunda ağır yaralanan Ülker Kılıç, yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi sürmekte olan Kılıç’ın eşi Doğan Kılıç, “Eşimin kafatasına isabet eden şarapnel parçaları beynine zarar vermiş. Çok ağır bir ameliyat geçirdi. Doktorlar, şarapnel parçalarının birinin beynine çok yakın yerde olduğunu, risk nedeniyle parçayı alamadıklarını söylediler” diye konuştu.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamada Ülker Kılıç ağır yaralandı.

Zor bir ameliyat geçiren ve doktorların 'mucize bir yaşam' dediği Ülker Kılıç, 4 gün sonra yoğun bakımdan çıktı.

"ŞARAPNEL PARÇALARI BEYNİNE ZARAR VERMİŞ"

Tedavisi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde devam eden Kılıç'ın eşi Doğan Kılıç, şunları aktardı: "O gün patlamadan yaralanmadan kurtulmam bir mucizeydi ve bugün de eşimin hayatta olmasına da doktorlar 'mucize bir yaşam' diyor. Eşime patlamadan sonra ilk müdahaleyi ben yapmaya çalıştım. Olay yerinde hemen eşimi yan çevirdim ve eşim kustu. Hastaneye geldiğimizde de doktorların ilk dediği şey kusmasaydı şu an hayatta olmayabilirdi. Eşimin ambulansa götürüldüğünde bilinci açıktı başının çok ağrıdığını söylüyordu. Hastaneye getirildiğinde de beyin kanaması geçirmiş ve şarapnel parçaları beynine zarar vermiş.

"EŞİM GÜÇLÜ BİR KADIN"

Doktorlar şarapnel parçalarının birinin beynine çok yakın yerde olduğunu ve riskli olduğu için alamadıklarını söylediler. Eşim güçlü bir kadın, bunu da aşacağına inanıyorum."

HAZIFALARA KAZINAN EBEK ARABASININ HİKAYESİ

3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

BABA KABUSU ANLATTI

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "10 senedir İstiklal Caddesi'ne gelmiyorduk. Alışveriş yaparız diye geldik. Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum. Sonra motorlu birisi beni hastaneye yetiştirdi. Şanslı sayılırız. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviniyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

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