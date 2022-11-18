İstiklal Caddesi’ndeki patlamada ağır yaralanan Ülker Kılıç kafasında şarapnel parçasıyla yaşıyor

BABA KABUSU ANLATTI

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "10 senedir İstiklal Caddesi'ne gelmiyorduk. Alışveriş yaparız diye geldik. Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğum elimde hastaneye kadar koştum. Sonra motorlu birisi beni hastaneye yetiştirdi. Şanslı sayılırız. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviniyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.