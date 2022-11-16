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İstiklal Caddesi’ndeki patlamada eşi ile kızı Ecrin’i toprağa vermişti! Acılı anneden yürek yakan sözler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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İstiklal Caddesi’ndeki patlamada eşi ile kızı Ecrin’i toprağa vermişti! Acılı anneden yürek yakan sözler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki alçak terör saldırısında eşi Yusuf Meydan ve 9 yaşındaki kızı Ecrin'i toprağa veren, iki çocuk annesi 34 yaşındaki Mevlüdiye Meydan terörü lanetledi. Meydan, "Aslında bu acıyla çok söyleyebilecek bir şeyim yok ama bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanım başta olmak üzere bakanlarımız ve yanımda olan herkesten Allah razı olsun. Ben hiçbir şeyi düşünmek zorunda kalmadım, acımı rahat yaşayabildim. Terörün her türlüsüne lanet olsun." diye konuştu.

Meydan Ailesi Adana'nın Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'ndeki evlerinde taziye dileklerini kabul ediyor. Yusuf Meydan'ın 36 yaşındaki ağabeyi Yasin Meydan da kardeşlerinin 12 Kasım Cumartesi günü nişanı için ailece İstanbul'a gittiklerini söyledi.

Adana'ya dönecekleri gün İstiklal Caddesi'nde gezmeye çıktıklarını belirten Meydan, "Çocuklara yemek yedirmek için geziyorduk. Ben, kardeşim, yeğenim, eşim, iki çocuğum ve yengem vardı.

"KARDEŞİM VE YEĞİNİM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Yürürken kardeşim Yusuf yanımda, onun yanında yeğenim Ecrin vardı. O anda patlama oldu. O an içimden bir parça koptu. Kardeşim ve yeğinim gözlerimin önünde hayatını kaybetti" diye konuştu.

Terörü lanetleyen Yasin Meydan, "Ülkemizi terör örgütleri yıkamaz, sadece canımızı acıtır. Ülkemizden ellerini, ayaklarını çeksinler.

Allah devletimizden razı olsun, devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

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