İstiklal Caddesi’ndeki patlamada eşi ile kızı Ecrin’i toprağa vermişti! Acılı anneden yürek yakan sözler

"KARDEŞİM VE YEĞİNİM GÖZLERİMİN ÖNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ"

Yürürken kardeşim Yusuf yanımda, onun yanında yeğenim Ecrin vardı. O anda patlama oldu. O an içimden bir parça koptu. Kardeşim ve yeğinim gözlerimin önünde hayatını kaybetti" diye konuştu.