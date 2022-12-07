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Son dakika | Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor

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Giriş Tarihi: 07.12.2022 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022
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Son dakika | Putin’in Suriye temsilcisi Türkiye’ye geliyor

Son dakika haberi...Türkiye yarın Rusya'dan önemli bir ismi ağırlayacak. Putin'in suriye temsilcisi yarın Türkiye'ye gelecek. Ziyaretin ayrıntılarını  A Haber Ankara Haber şefi Muhammed Emin Karadağ aktardı.

Son dakika haberi... Putin'in Suriye temsilcisi Türkiye'ye geliyor.

Rus heyeti 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olacak.

Detayları A Haber Ankara Haber Şefi Muhammed Emin Karadağ: Uzun süredir konuşuluyor. Suriye'ye kara harekatı başlayacak mı? Ne zaman başlayacak ve kapsamı ne olacak? İşte bu soruların ışığında Türkiye önemli kritik bir ziyaretçiyi ağırlayacak. Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev yarın Türkiye'ye geliyor.

Bu da Ankara – Şam ilişkilerinde her an önemli gelişmelerin olabileceğinin de bir göstergesi olarak ifade ediliyor. Rus diplomatın gündeminde elbette ki Suriye gündem maddesi ön planda olacak. İstanbul'da yarın ve sonraki gün önemli gelişmeler yapacak.

Putin’in Suriye temsilcisi Türkiye’ye geliyor PUTİN'İN SURİYE TEMSİLCİSİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

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