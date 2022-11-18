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İLK KEZ A HABER'DE! İşte saldırıyı organize eden Bilal Hassan ile Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı teröristin görüntüleri

A Haber
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Giriş: 18.11.2022 14:18
İstiklal 'deki terör saldırısını organize eden terörist Bilal Hassan ile Azez'de yakalanan Hüsam kod adlı terörist, saldırıdan bir saat sonra bir iş yerinin kamerasına yakalandı. A Haber'e özel bu görüntülerin detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı. Almaçayır, "Bu görüntüler ilk kez ekranlara geliyor. Bu saldırıdan sonra 51 kişi gözaltına alınmıştı 10 saat gibi kısa bir süre içerisinde. Bombayı bırakan terörist kadın yakalandı. Saldırının organizasyonunu yapan kapıdan giriş yapan Bilal Hassan. Yanında geldiği kişi de bunlara yardım eden Hüsam A. Bu olaydan sonra Suriye’ye kaçıyor. Emniyet güçleri Azez’de gözaltına alınıyor. Saldırı 16.20 sıralarında gerçekleşmişti yaklaşık bir saat sonra burada kaçış planını yaptıkları değerlendiriliyor." dedi.
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