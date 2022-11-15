İstiklal Caddesi’ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı

Patlama sonrası saksı ve oturma gruplarının güvenlik zafiyeti yarattığı ve anıtlar kurulu kararıyla kaldırılması için karar çıkmasına rağmen İBB kaldırmamış fakat bu patlamadan sonra Anıtlar kurulu kararına aykırı yapıldığı ve bu bank ve oturma grupları yapıldığı için valilik bu kararı uygulayıp kaldırılması için İBB'ye karar tebliğ edilmesine rağmen kaldırılmadığı için valilik talimatı ile kaldırılmıştır." dedi.