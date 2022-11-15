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İstiklal Caddesi'ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı

Geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği hain saldırının ardından caddede bulunan beton saksı ve ağaçlar yerlerinden kaldırıldı. Kaldırma işlemi için akşam saatlerinde trafiğe kapanan İstiklal Caddesi saat 06.00'da araç ve yaya trafiğine tekrardan açıldı.

Giriş Tarihi: 15.11.2022 13:32
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İstiklal Caddesi’ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı

İstanbul Valiliği'nin aldığı güvenlik kararı nedeniyle İstiklal Caddesi üzerinde bulunan beton saksı ve ağaçların kaldırılması için dün akşam saat 22.00'de kapanan İstiklal Caddesi sabah saat 06.00'da tekrardan araç ve yaya trafiğine açıldı.

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İstiklal Caddesi’ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı

Diğer yandan saldırının gerçekleştirildiği noktaya ziyaretçi akını devam ediyor. Olay yerine kurulan platforma vatandaşlar çiçek bırakmayı sürdürüyor.

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İstiklal Caddesi’ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı

Dün gaziler de olay yerine gelerek oluşturulan platforma karanfil bıraktı.

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İstiklal Caddesi’ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı

OTURMA GRUBU VE SAKSILAR VALİLİK KARARIYLA KALDIRILDI

Patlamanın meydana geldiği noktada ölen çocukların da fotoğraflarının konulduğu noktada açıklama yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İtiklal savaşının sembol caddesi olan İstiklal Caddesinde halkımız bu saldırıya rağmen işyerlerini açarak birlik ve beraberlik görüntüsü sergiledi. Bizim birlik ve beraberliğimizi hiçbir güç bozamaz.

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İstiklal Caddesi’ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı

Patlama sonrası saksı ve oturma gruplarının güvenlik zafiyeti yarattığı ve anıtlar kurulu kararıyla kaldırılması için karar çıkmasına rağmen İBB kaldırmamış fakat bu patlamadan sonra Anıtlar kurulu kararına aykırı yapıldığı ve bu bank ve oturma grupları yapıldığı için valilik bu kararı uygulayıp kaldırılması için İBB'ye karar tebliğ edilmesine rağmen kaldırılmadığı için valilik talimatı ile kaldırılmıştır." dedi.