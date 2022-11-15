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İstiklal Caddesi'ndeki patlama noktası çiçek bahçesine çevrildi! Beton saksı ve ağaçlar kaldırıldı
Geçtiğimiz Pazar günü İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve 6 kişinin yaşamını kaybettiği hain saldırının ardından caddede bulunan beton saksı ve ağaçlar yerlerinden kaldırıldı. Kaldırma işlemi için akşam saatlerinde trafiğe kapanan İstiklal Caddesi saat 06.00'da araç ve yaya trafiğine tekrardan açıldı.