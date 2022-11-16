Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti
Taksim'deki hain saldırıdan Yunan'ın terör kampı çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, terörist Ahlam Albashır'ın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak burada infaz edileceği öğrenildi. Dağ kadrosuna sevkiyat üssü olarak bilinen Yunanistan'daki Lavrion Kampı, Avrupa'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Bu gelişmelerin ardından Lavrion Kampı'nın hangi bölgede olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Yunanistan Lavrion Kampı nerede? İşte cevaplar...
Yunanistan 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, Taksim'deki hain terör saldırısının ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yapan Yunanistan'daki Lavrion Kampı, günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Peki, Yunanistan Lavrion Kampı nerede? İşte haberin detayları...
HABER İÇERİĞİNDE NELER VAR?
►LAVRİON KAMPI NEREDE?
►TAKSİM PATLAMASI FAİLİ LAVRİON KAMPI'NDA İNFAZ EDİLECEKTİ
►LAVRİON KAMPI HAKKINDA
TAKSİM PATLAMASI FAİLİ LAVRİON KAMPI'NDA İNFAZ EDİLECEKTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, saldırı sonrasında örgüt üyelerin kaçacağı adres ise Avrupa'nın göbeğindeki Lavrion kampıydı. İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısını gerçekleştiren ve operasyonla 10.5 saatte yakalanan terörist Ahlam Albashır bölücü terör örgütü PKK'ya yardım eden göçmen kaçakçıları tarafından Yunanistan'a götürülecekti. Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre, Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda da infaz edilecekti.
Yunanistan'daki Lavrion Kampı dağ kadrosuna sevkiyat üssü olarak biliniyor. Kampta bombacı yetiştiriliyor. PKK'lı teröristler kamp üzerinden Irak'a geçiyor. Yönetimi Kandil tarafından belirleniyor. PKK'nın Yunanistan'daki varlığı 1980'li yıllara dayanıyor. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen halen faal olan Lavrion Kampı, Avrupa'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor. Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.
YÖNETİMİ KANDİL ATIYOR
Kamp, Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi oluşturan terör merkezi konumunda. Kampın girişinde Birleşmiş Milletler Lavrion Kampı tabelası, BM, Kızılhaç bayrakları ile teröristbaşının fotoğrafı ve örgütsel bez parçaları asılı. İşler 7 kişiden oluşan bir komite tarafından yönetiliyor. Kampa alınacak kişiler, Yunanistan Atina'da bulunan PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Komelan Ciwan isimli oluşum tarafından belirleniyor. Kampta her terör örgütü adına bir sorumlu bulunuyor. Sorumlular ise Kandil'den atanıyor.
YUNANİSTAN'IN KANDİL'İ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR!
NATO üyesi Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, bugüne kadar yüzlerce teröriste ev sahipliği yaptı. MİT ve Emniyet'in yakın takibinde olan kamp, iki ayrı bölümden oluşuyor. Atina içindeki ilk bölüm, 4 ayrı blok ve yaklaşık 80 daireden oluşuyor. Bölge, yüksek duvarlarla çevrili. Kampta bulunan örgüt üyeleri güvenlik için sürekli nöbet tutuyor. İkinci bölüm ise ana kampa 1,5 kilometre uzaklıktaki konteyner ve çadırlardan oluşuyor.
500'E YAKIN TERÖRİST VAR
Yeni Şafak'ın Eylül 2022 tarihinde aktardığı habere göre, kampta; PKK'dan, DHKP-C'ye, MLKP'den, MKP'ye kadar Türkiye'nin listesinde bulunan örgütlere mensup teröristler bulunuyor. Kamptakilerin sayısı 250 ile 500 arasında sürekli değişiyor. Sadece Türkiye'den değil, Suriye, Irak ve İran uyruklu teröristler de kampta ikamet edenler arasında.
HER ODADA 4-8 TERÖRİST
PKK'nın kontrolündeki kampta, her örgüt için ayrı ayrı oda buluyor. Odaların kapısına, örgütleri simgeleyen bez parçaları asılıyor. Her odada 4 ila 8 arasında terörist kalıyor. Terör faaliyetlerini maskelemek için kampta sürekli 4-5 çocuklu aile de bulunduruluyor. Çoğunlukla Yunanistan'a kaçak yollarla giren teröristler önce PKK'nın Atina şehir merkezindeki bürosuna ardından da kamplara ya da örgütün bölgede bulunan dağ evlerine götürülüyor.
ÇADIR KAMPTA BOMBA EĞİTİMİ
Ana kampta, ideolojik eğitimler için salonlar buluyor. Bu salonlarda hem örgüt elebaşları dersler veriyor hem de örgütün sözde yayın organları izlettiriyor. Sabotaj, bomba yapımı gibi dersler ise daha çok kırsal bölgedeki konteyner ve çadırların olduğu bölümde veriliyor. Eğitimler genelde her gün saati önceden belirlenen askeri bir disiplinle veriliyor.
TESLİM OLAN TERÖRİST KAMPI İTİRAF ETMİŞTİ
PKK'dan kaçıp teslim olan terörist, Yunanistan'ın inkar ettiği Lavrion kampını anlattı. Kampın aktif şekilde 'Avrupa sevk karargahı' olarak kullanıldığını belirten S.D., örgüte katılmak için Avrupa'dan gelenlerin burada 6 ay eğitim alıp Irak'a geçtiğini söyledi. S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.
Yunanistan'da PKK'lıların kaldığı Lavrion kampıyla ilgili itiraflar, hem kampın varlığını sürekli inkar eden Yunanların, hem de AB'nin maskesini düşürdü. Kampın aktif olarak kullanıldığı, 10 gün önce PKK/KCK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan "Rojhat Amed" kod adlı S.D.'nin verdiği ifadelerle ortaya konuldu. Terör yuvasının faaliyetleri, "mülteci kampı" adı altında gizleniyor. Lavrion'da eğitim alan PKK'lı terörist, kampla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi..
AVRUPA SEVK KARARGAHI
Avrupa'dan arkadaşının etkisiyle Yunanistan'daki Lavrion kampına katıldığını söyleyen S.D., kampın "Avrupa sevk karargahı" olarak kullanıldığını belirtti. PKK'ya katılmak için Avrupa ülkelerinden gelen kişilerin 6 ay burada eğitim aldığını, eğitim veren elebaşlarının 3 ayda bir değiştiğini kaydeden S.D., kendisinin de eğitimden sonra verilen uçak biletiyle Irak'a gittiğini bildirdi.
S.D., kampta MLKP'li ve DHKP-C'li teröristlerin kaldığını da anlattı.
AB FONLUYOR
S.D., Lavrion'a ilişkin şunları söyledi: "İki ana bölümden oluşuyor. Atina içindeki bölümde 80 dairelik iki bina var. Binaların arka kısmı limana birleşik. Kampın kontrolü PKK'lılarda. Tesisin sorumlusu Baran kod adlı PKK'lı terörist. Giderler Avrupa Birliği'ne bağlı kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Kampın ikinci bölümü ise yarım saatlik mesafedeki kırsal bölgede konteyner ve çadırlardan oluşuyor. Burada da kadro olarak adlandırılan 2-3 örgüt mensubu faaliyet yürütüyor."
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