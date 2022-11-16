Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı’nda infaz edilecekti

Yunanistan'daki Lavrion Kampı dağ kadrosuna sevkiyat üssü olarak biliniyor. Kampta bombacı yetiştiriliyor. PKK'lı teröristler kamp üzerinden Irak'a geçiyor. Yönetimi Kandil tarafından belirleniyor. PKK'nın Yunanistan'daki varlığı 1980'li yıllara dayanıyor. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen halen faal olan Lavrion Kampı, Avrupa'nın göbeğinde bombacı yetiştiriyor. Kamp günümüzde Türkiye'den illegal olarak yurtdışına çıkan PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kırsal alana eleman temini, mali destek, lobi faaliyetleri ve Avrupa'ya geçiş amaçlı kullanılıyor. Çeşitli suçlardan aranan ya da açık dava dosyası olan teröristler, eğitim sonrası Türkiye'ye eylem amaçlı gönderiliyor. Kampta MLKP, MKP, DHKP-C, TKP/ML ve FETÖ mensupları da barınıyor.