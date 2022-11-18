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Bekir Aksoy ve eşi Beyoğlu’ndaki patlamada ölümden döndü! “Her şeye şahit olduk”

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Bekir Aksoy ve eşi Beyoğlu’ndaki patlamada ölümden döndü! “Her şeye şahit olduk”

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, geçtiğimiz gün oğluyla Nişantaşı'nda görüntülendi. 13 Kasım Pazar günü 16.20 sıralarında Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 kişinin ölümüne sebep olan patlamaya şahit olduğunu dile getiren ünlü isim, gazetecilerle konuşarak "Allah Türk halkına sabır versin" ifadelerini kullandı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.20 sıralarında patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin ise yaralandığı acı olay, tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.

BOMBALI SALDIRIYA ŞAHİT OLMUŞ

2019'da Nazife Oğlakçıoğlu ile dünyaevine giren Aksoy, önceki gün oğlu Asil ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü isim, Taksim'deki bombalı saldırı hakkında konuşarak.

Patlama yaşandığı sırada orada olduklarını söyleyen oyuncu, "Arkadaşlar Taksim'de meydana gelen patlamadan dolayı moralim çok bozuk. Allah Türk halkına sabır versin. O gün ben ve eşim Nazife de oradaydık. Patlamanın yaşandığı sokağın hemen bir arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik" ifadelerini kullandı.

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