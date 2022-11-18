Bekir Aksoy ve eşi Beyoğlu’ndaki patlamada ölümden döndü! “Her şeye şahit olduk”

Patlama yaşandığı sırada orada olduklarını söyleyen oyuncu, "Arkadaşlar Taksim'de meydana gelen patlamadan dolayı moralim çok bozuk. Allah Türk halkına sabır versin. O gün ben ve eşim Nazife de oradaydık. Patlamanın yaşandığı sokağın hemen bir arkasındaki bir mekana pide yemek için gitmiştik. Hemen hemen her şeye şahit olduk diyebilirim. Çok üzüldük. Orada biz de olabilirdik" ifadelerini kullandı.

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