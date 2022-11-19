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Haberler Galeri Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı | 2 kişi daha gözaltında

Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı | 2 kişi daha gözaltında

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın, terör örgütünden aldığı talimat üzerine Türkiye'ye gelişini, saldırıya ilişkin keşiflerini ve patlama günü yaptıklarını adım adım deşifre etti. Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen hain saldırının kilit ismi firari Bilal Hassan'ın kaçışının patlama gerçekleşmeden önce başladığı ortaya çıktı. Esenler'de eşyalarını topladıktan sonra bir araca binen ve Edirne'ye gittiği saptanan Bilal Hassan'ın cep telefonunu Edirne'ye gittikten sonra kapattığı da belirlendi. Öte yandan son dakika haberine göre; İstiklal Caddesi'ndeki kalleş terör saldırısıyla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 19.11.2022 10:34 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 12:14
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Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında bombayı terörist Ahlam Albashir'e temin eden ve Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın kaçışına ilişkin ayıntılar ortaya çıktı. Terörist Ahlam Albashir'i (23), korsan taksicilik yapan Yasir El Korali ile birlikte Taksim Meydanı'na götürdükten sonra Esenler'e dönen Bilal Hassan, terör saldırısının yaşandığı gün Esenler'de yanında olan bir başka kişiyle bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı

Kaçış güzergahı deşifre edilen ve kaçış anları güvenlik kamera görüntülerine yansıyan Bilal Hassan ve yanındaki bulunan diğer kişinin ellerinde poşetler ve bir sırt çantası olduğu tespit edildi.

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Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı

PATLAMADAN ÖNCE KAÇIŞ BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre eşyalarını alan firari Bilal Hassan'ın kaçışının, 13 Kasım Pazar günü saat 16.13'te gerçekleşen terör saldırısından dakikalar önce başladığı tespit edildi. Bilal Hassan, Ammar Jarkas olduğu iddia edilen kişiyle son olarak saat 16.10 sıralarında kahverengi Fiat Marka Doblo Model bir araca bindi ve ikili araçla hareket etti.

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Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı

EDİRNE'DE CEP TELEFONUNU KAPATTI

Edirne'ye giden Bilal Hassan'ın kullandığı cep telefonunun numarası da tespit edildi. Bilal Hassan'ın Edirne'ye gittikten sonra cep telefonunu kapattığı belirlendi.

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Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan’ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı

ECZANENİN GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR
Ahlam Albashir ile Bilal Hassan'ın terör saldırısından haftalar önce birlikte yansıdıkları kamera görüntüleri de İstanbul Polisi tarafından tek tek deşifre edildi. Yanlarında bir kişi daha bulunan Ahlam Albashir ve gerçek kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam eden Bilal Hassan'ın 22 Eylül 2022 tarihinde ve saat 13.08 sıralarında İstanbul'un Esenler İlçesi'nde bir eczaneye girdikleri, bir süre bekledikleri ve ilaç satın aldıkları eczaneden 13.33 sıralarında çıktıkları tespit edildi. O anlar da kamera görüntülerine yansıdı.