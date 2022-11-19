Taksim saldırısının kilit ismi Bilal Hassan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı! Patlama olmadan kaçışı başladı | 2 kişi daha gözaltında
Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin çalışmalarını sürdüren emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın, terör örgütünden aldığı talimat üzerine Türkiye'ye gelişini, saldırıya ilişkin keşiflerini ve patlama günü yaptıklarını adım adım deşifre etti. Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen hain saldırının kilit ismi firari Bilal Hassan'ın kaçışının patlama gerçekleşmeden önce başladığı ortaya çıktı. Esenler'de eşyalarını topladıktan sonra bir araca binen ve Edirne'ye gittiği saptanan Bilal Hassan'ın cep telefonunu Edirne'ye gittikten sonra kapattığı da belirlendi. Öte yandan son dakika haberine göre; İstiklal Caddesi'ndeki kalleş terör saldırısıyla ilgili iki kişi daha gözaltına alındı.
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