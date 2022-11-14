Beyoğlu’ndaki patlama sonrası PKK’yı aklama telaşı: Örgütün kanalına çıkıp Türkiye’yi suçladı

YAŞANANLAR TERÖRİST BAŞININ SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ

Alçak saldırıda meydana gelen can kayıpları tüm Türkiye'yi kahrederken, saldırının arkasındaki PKK/PYD terör örgütünün insanlık dışı düşüncesi bir kez daha gözler önüne serildi.

PKK elebaşı Duran Kalkan'ın, Nisan ayında sarfettiği sözler yeniden gündeme geldi. Teröristbaşı o dönemde yaptığı açıklamada, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım. Bizi tümden yok etmek istiyorlar. Gerilla savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği yerde, hiç ummadığı yerde. Hazır olmadığı yerde bir bakacak ki gerillanın gürzü tepesindedir. Bu sadece cepheden, askeri düzeyde değil, Türkiye'nin her yerinde olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı" ifadelerini kullanmıştı.