Beyoğlu'ndaki patlama sonrası PKK'yı aklama telaşı: Örgütün kanalına çıkıp Türkiye'yi suçladı
Geride kalan gün İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör eylemi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Alçak saldırıyı PKK'nın gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından ortakları, örgütü aklama yarışına girdi. PKK propagandasından hüküm giyen firari Ahmet Nesin, örgütün kanalında yaptığı açıklamada, yaşananların 'mizansen' olduğunu söyledi. Firari FETÖ'cü Cevheri Güven ise, saldırıda soru işaretleri olduğunu söyleyip teröristlere arka çıktı. CHP tarafından fonlanan Halk TV'de ise emniyetin açıklamaları gerçekçi bulunmadı ve PKK'yı aklama telaşına girildi.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yer alan İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde TNT tipi bomba patlatıldı. Terör eyleminde 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.
Hain terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, İstanbul'da düzenlenen operasyonla emniyet güçlerince kıskıvrak yakalandı.
HAİN SALDIRI PKK/YPG TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini değerlendirdiklerini, "Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Elde ettiğimiz bulgular PKK/PYD terör örgütünü işaret ediyor" diyerek kamuoyuna aktardı.
PKK'YI AKLAMA TELAŞI
Söz konusu gelişmenin ardından başta FETÖ üyeleri, PKK yandaşları ve muhalif gazeteciler olmak üzere PKK'yı aklama yarışı başladı.
CHP'NİN KANALI HALK TV'DE PKK GÜZELLEMESİ: "EMNİYET PKK DEDİ AMA..."
CHP tarafından fonlanan Halk TV'nin sunucularından Ayşenur Arslan, "Emniyet'in saldırıyı PYD/YPG yaptı ama, bir Türk yetkili Reuters'a yaptığı açıklamda saldırının IŞİD tarafından da gerçekleştirilebilmiş olabileceğini söylemiş." dedi.
NEVŞİN MENGÜ: "ÖRGÜT TARAFINDAN BİLMEDEN KULLANILMIŞ OLABİLİR"
CHP yandaşı Nevşin Mengü ise, "Terör zanlısı kadının kolundaki dövmenin Eritrece olması detayı dikkat çekici. Örgüt tarafından bilmeden kullanılmış bir kişi de olabilir. Umarım kamuoyunu meşgul eden tüm sorular yanıtlanır" diyerek teröristin "kandırılmış" olabileceğini öne sürdü.
FETÖ'CÜLER PKK'YI SAVUNDU
Almanya'da kurduğu iftira yuvasından devlete ve hükümete yönelik kara propaganda faaliyetleri yürüten firari FETÖ'cü Cevheri Güven ise, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Taksim saldırısının faili olarak gözaltına alınan Ahlam Albashir eğer Emniyet'in açıkladığı gibi PKK'lı ise yeni bir aşamaya geçmişiz demektir çünkü Araplar da PKK'ya katılmaya başladı anlamı taşır. Ama burada da bazı soru işaretleri var. Özellikle saldırı biçiminde." ifadelerini kullanarak PKK'yı aklamaya çalıştı.
FİRARİ AZİZ NESİN PKK KANALINDA: "MİZANSEN HAZIRLANDI"
Özgür Gündem gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendiği tarihteki yayınlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan ve hakkında yakalama kararı olan firari Ahmet Aziz Nesin de örgütün kanalına çıkarak PKK'ya arka çıktı.
Nesin yaptığı açıklamada, "Ne zamanki bu mizansen hazırlandı, bunun PKK eylemi olduğunu açıklama platformu oluşturdular yayın yasağı o zaman kalktı. Bu tür durumlarda DEAŞ vb. örgütler tarafından yapılırsa yayın yasağı getiriliyor. PKK'nın üzerine atılacaksa yayın yasağı kaldırılıyor herkes küfretsin diye." diye konuştu.
YAŞANANLAR TERÖRİST BAŞININ SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ
Alçak saldırıda meydana gelen can kayıpları tüm Türkiye'yi kahrederken, saldırının arkasındaki PKK/PYD terör örgütünün insanlık dışı düşüncesi bir kez daha gözler önüne serildi.
PKK elebaşı Duran Kalkan'ın, Nisan ayında sarfettiği sözler yeniden gündeme geldi. Teröristbaşı o dönemde yaptığı açıklamada, "Gerilla üslenmesini ortadan kaldıracaklar. Bu gerçeği görmek lazım. Bizi tümden yok etmek istiyorlar. Gerilla savunma yapmıyor, saldırıyor. Saldıracak hem de. Hem de hiç beklemediği yerde, hiç ummadığı yerde. Hazır olmadığı yerde bir bakacak ki gerillanın gürzü tepesindedir. Bu sadece cepheden, askeri düzeyde değil, Türkiye'nin her yerinde olacak. Kentlerde olacak. Her yer savaş alanı" ifadelerini kullanmıştı.
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