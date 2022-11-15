İstiklal Caddesi’ndeki patlamanın ardından en acı an; Ailesini kaybettiği noktada gözyaşı döktü

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DİYEMEYEN İNSANLARDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Gazetecilere konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar" dedi.