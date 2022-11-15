İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından en acı an; Ailesini kaybettiği noktada gözyaşı döktü
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında eski eşi ile kızını kaybeden oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın meydana geldiği noktaya gelerek karanfil bıraktı. Uçar, o noktada gözyaşlarına hakim olamadı.
Alçak terör saldırısında eski eşi Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar toprağa veren ünlü oyuncu Nurettin Uçar, patlamanın gerçekleştiği yere giderek kızı ve eski eşinin fotoğrafını koyup karanfil bıraktı. Uçar, çiçeklerin bırakıldığı noktada gözyaşlarına engel olamadı.
"PKK TERÖR ÖRGÜTÜDÜR DİYEMEYEN İNSANLARDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"
Gazetecilere konuşan Nurettin Uçar, "Pazar günü burada altı tane cana kıyıldı, iki tanesi benim canımdı. Bugün biz burada TBMM'de PKK terör örgütüdür diyemeyen insanlardan daha güçlüyüz, hem millet olarak hem halk olarak. Biz çıkıp konuşabiliyoruz, biz halkın arasında yürüyebiliyoruz, mikrofon uzatıldığında konuşabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuşuyorlar" dedi.
KÜRT MİLLETİNİN TEMSİLCİYE İHTİYACI YOK Kİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ BİR BÜTÜNDÜR
HDP'yi eleştiren Uçar, "Kürt milletinin temsilciye ihtiyacı yok ki. Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Lazıyla, Çerkeziyle bir bütündür. Halkların kardeşliği diyorlar. HDP bana göre asla siyasi bir kuruluş değildir, yabancı güçlerin Türkiye'deki misyonudur. " şeklinde konuştu. Uçar, daha sonra alana gelen AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtuluş'la da bir araya geldi.
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