DDK'dan son dakika KPSS açıklaması geldi! "Tek bir gencimizin hakkını yedirmeyiz" KPSS sınavı iptal olacak mı? İşte 2 ihtimal

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Savcılığın soruşturma başlatması üzerine harekete geçen polis, Yediiklim Yayınevi'ne baskın yaptı. Depo ve merkez ofiste yapılan aramalarda yayınevine ait bütün dijital materyallere el konuldu.

"İŞİMİZ KAPSAMLI BİR İNCELEME YAPMAK"

DDK Başkanı Yunus Arıncı sürecin nasıl yürütüleceğini SABAH'a anlattı. Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından dün bir ekip kurduklarını anlatan Arıncı, "İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi. Arıncı, sınavın iptal edilmesinin DDK'nın yetkisinde olmadığını belirterek, "Bizim işimiz kapsamlı bir inceleme yapmak" diye konuştu.