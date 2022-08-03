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Son dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS açıklaması

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Giriş Tarihi: 03.08.2022 Güncelleme Tarihi: 03.08.2022
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Son dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı’dan KPSS açıklaması

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı KPSS sınavındaki 20 sorunun, bir yayınevinin kitapçığındaki sorularla aynı çıkmasının ardından ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Bu gelişmelerin ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de hareket geçti. Müfettişler, KPSS sorularına ilişkin iddialarla ilgili bugün ÖSYM'ye gidecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı ise yaptığı açıklamada "Problemli bir durum var gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca lisans mezununun bir yıl boyunca hazırlandığı Kamu Personel Seçme Sınavı ( KPSS ) geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi.

Sorunsuz geçtiği düşünülen KPSS ile ilgili dün ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

Bazı adaylar, yayınlanan cevap anahtarı ile bir yayınevinin deneme sorularının aynı olduğunu iddia etti. İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI, MÜFETTİŞLER KURUMA GİDİYOR
İddialarla ilgili dün yaptığı konuşmada net mesaj veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlan Resmi Gazete'de ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün görevden aldığı belirtildi.

Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti. Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gidecek.

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