Son dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı’dan KPSS açıklaması

Sorunsuz geçtiği düşünülen KPSS ile ilgili dün ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı.

Bazı adaylar, yayınlanan cevap anahtarı ile bir yayınevinin deneme sorularının aynı olduğunu iddia etti. İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.