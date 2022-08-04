04 Ağustos 2022, Perşembe
KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi ortaya çıktı! Jet hızıyla soruşturma
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ortaya atılan kopya iddialarını inceleyen DDK, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde arama ve el koyma işlemi yapıldığını ve bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi. İşte KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi.
Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:05
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