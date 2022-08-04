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KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi ortaya çıktı! Jet hızıyla soruşturma

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) ortaya atılan kopya iddialarını inceleyen DDK, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde arama ve el koyma işlemi yapıldığını ve bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi. İşte KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi.

Giriş Tarihi: 04.08.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 12:05
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KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi ortaya çıktı! Jet hızıyla soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022-KPSS Lisans sorularının sızdırıldığıyla ilgili iddialara ilişkin, özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde arama ve el koyma işlemi yapıldığını ve bir kısım dijital materyal ile soru kitapçıklarına el konulduğunu bildirdi.

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KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi ortaya çıktı! Jet hızıyla soruşturma

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022'de gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

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KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi ortaya çıktı! Jet hızıyla soruşturma

Açıklamada, "Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi ortaya çıktı! Jet hızıyla soruşturma

İŞTE KPSS BASKININDA EL KONULAN MATERYALLERİN TAM LİSTESİ

KPSS sorularındaki skandala ilişkin Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınevinin Ankara'da bulunan iki ayrı adresine baskın düzenlendi.

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KPSS baskınında el konulan materyallerin tam listesi ortaya çıktı! Jet hızıyla soruşturma

Adreslerde yapılan aramalarda, yayınevine ait dijital materyallere, bütün denemeler ve test kitaplarının birer kopyalarına el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü.