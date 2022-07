KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tarihi cevaba sevindik

"Adada 50 yılı aşkın süredir verdiğimiz mücadelede iki egemen ve eşit devletli bir modelden başka çözüm olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Bu süreçte Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve özellikle Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine verdiği desteğe minnettarız. Sayın Erdoğan'ın her zaman olduğu gibi Madrid'deki NATO toplantısında Rum Lider Anastasiadis'e verdiği cevap, sadece KKTC için değil her muhatap için son derece anlamlıdır."