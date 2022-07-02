Başkan Erdoğan'dan Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'in görüşme talebine yanıt: KKTC'ye gel görüşelim
Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Erdoğan'ı sık sık takip eden Rum lider, Fransa Cumhurbaşkanı Macron aracılığıyla Erdoğan ile yüz yüze fırsatı bulup, 'görüşme' talebinde bulundu. Anastasiadis'in bu talebine Başkan Erdoğan, "KKTC'ye gel görüşelim" diyerek yanıt verdi.
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Avrupa Birliği heyeti içerisinde kendisine yer bulan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için girdiği çaba gündem oldu.
BİR DAKİKA BİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PEŞİNDEN AYRILMAMIŞ!
Gelişmelere ilişkin detayları, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Rum lider zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve takip etti, yan yana gelme girişimlerinde de bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini sosyal medya hesabından yayınladı. 'Erdoğan ile yan yana geldim, işte bakın' diyerek ilan etti. Ada'ya döndüğünde gazetecilerin, 'Erdoğan ile ne görüştünüz?' sorusuna yanıt veren Rum lider, 'İki kez yan yana geldik' dedi." ifaderiyle aktardı.
"KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM"
Birinci görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elinden tutarak, yan yana getirdiğini ve ayak üstü konuştuğunu söyleyen Rum lider, ikinci görüşmenin ise yemekte olduğunu ifade etti.
Macron'un, "Paris'te ortak görüşme talebine" ilişkin Anastasiadis, Erdoğan'ın "KKTC'ye gel öyle görüşürüz" cevabı verdiğini vurguladı.
MÜZAKERELERE DEVAM ETMEK İSTİYORMUŞ!
Açıkgöz; Anastasiadis'in, 2017'de İsviçre'de kentinde yarıda bıraktığı müzakerelere kaldığı yerden devam etmek istediğini de vurguladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS sınavı ne kadar, kaç dakika sürüyor? DGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Enflasyon beklentisi son dakika: Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?
- 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman uygulanacak 2022? Torba Kanun Teklifi...
- Kurbanlık güncel il il fiyatları 2022: Kurbanlık fiyatları ne zaman açıklanacak? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları...
- Hangisi maydanozgillerdendir? KİM MİLYONER SORUSU
- 18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı insan kan bağışçısı adayı olabilirken bağışçılar Kızılay'a en az kaç ayda bir kan bağışında bulunabilir?
- LGS tercihleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? LGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?
- Emekli için %40,75 tahmini ayyuka çıktı! En az limit 3.500 olacak! SSK, Bağ-Kur, 4C'li 2.250, 2,350, 3.000 TL alanların maaşı ne kadar olacak? Virgül virgül hesaplandı...
- YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- Aile Destek Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Aile Destek Programı başvuruları bitti mi?
- Asgari ücret zammıyla baştan aşağı değişti! Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, işsizlik maaşı... İşte yeni maaş tutarları...
- ASGARİ ÜCRET ZAMMI NETLEŞTİ! Asgari ücrette %30 artış, evli bekar için yeni hesap! Net-Brüt 1,2,3,4 çocuklu, çocuksuzlar için tablo...