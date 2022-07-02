Başkan Erdoğan’dan Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in görüşme talebine yanıt: KKTC’ye gel görüşelim

BİR DAKİKA BİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PEŞİNDEN AYRILMAMIŞ!

Gelişmelere ilişkin detayları, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Rum lider zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve takip etti, yan yana gelme girişimlerinde de bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini sosyal medya hesabından yayınladı. 'Erdoğan ile yan yana geldim, işte bakın' diyerek ilan etti. Ada'ya döndüğünde gazetecilerin, 'Erdoğan ile ne görüştünüz?' sorusuna yanıt veren Rum lider, 'İki kez yan yana geldik' dedi." ifaderiyle aktardı.