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Başkan Erdoğan'dan Rum Yönetimi lideri Anastasiadis'in görüşme talebine yanıt: KKTC'ye gel görüşelim

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Giriş Tarihi: 02.07.2022 Güncelleme Tarihi: 02.07.2022
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Başkan Erdoğan’dan Rum Yönetimi lideri Anastasiadis’in görüşme talebine yanıt: KKTC’ye gel görüşelim

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, NATO Liderler Zirvesi kapsamında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için peşini bırakmadığı ortaya çıktı. Erdoğan'ı sık sık takip eden Rum lider, Fransa Cumhurbaşkanı Macron aracılığıyla Erdoğan ile yüz yüze fırsatı bulup, 'görüşme' talebinde bulundu. Anastasiadis'in bu talebine Başkan Erdoğan, "KKTC'ye gel görüşelim" diyerek yanıt verdi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin yankıları sürüyor. Avrupa Birliği heyeti içerisinde kendisine yer bulan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için girdiği çaba gündem oldu.

BİR DAKİKA BİLE BAŞKAN ERDOĞAN'IN PEŞİNDEN AYRILMAMIŞ!

Gelişmelere ilişkin detayları, A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Rum lider zirve boyunca Başkan Erdoğan'ın peşini bırakmadı ve takip etti, yan yana gelme girişimlerinde de bulundu. Hatta yemek öncesinde tesadüfen yan yana gelmesini sosyal medya hesabından yayınladı. 'Erdoğan ile yan yana geldim, işte bakın' diyerek ilan etti. Ada'ya döndüğünde gazetecilerin, 'Erdoğan ile ne görüştünüz?' sorusuna yanıt veren Rum lider, 'İki kez yan yana geldik' dedi." ifaderiyle aktardı.

"KKTC'YE GEL GÖRÜŞELİM"

Birinci görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un elinden tutarak, yan yana getirdiğini ve ayak üstü konuştuğunu söyleyen Rum lider, ikinci görüşmenin ise yemekte olduğunu ifade etti.

Macron'un, "Paris'te ortak görüşme talebine" ilişkin Anastasiadis, Erdoğan'ın "KKTC'ye gel öyle görüşürüz" cevabı verdiğini vurguladı.

MÜZAKERELERE DEVAM ETMEK İSTİYORMUŞ!

Açıkgöz; Anastasiadis'in, 2017'de İsviçre'de kentinde yarıda bıraktığı müzakerelere kaldığı yerden devam etmek istediğini de vurguladı.

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