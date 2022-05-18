Terör destekçileri İsveç ve Finlandiya’ya 10 maddelik NATO manifestosu!

TÜRKİYE'DEN 10 MADDELİK MANİFESTO

İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin Kuzey Suriye'de terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye yönelik uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştirdiği harekatlara tepki göstererek Türkiye'ye silah satışını durdurmuştu. Türkiye'nin bu iki ülke ile "müttefiklik" ilişkisi içinde bulunabilmesi için ise 10 maddelik şu şartların sağlanması gerekiyor: