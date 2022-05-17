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Bu hafta teslim edecekler! İsveç NATO'ya üyelik başvurusunu imzaladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Bu hafta teslim edecekler! İsveç NATO’ya üyelik başvurusunu imzaladı

Son dakika haberi... İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladıktan sonra yaptığı açıklama, bu hafta Finlandiya ile birlikte başvuruyu teslim edeceklerini söyledi.

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