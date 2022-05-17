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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan NATO’da İsveç ve Finlandiya vetosuna ilişkin flaş açıklama: Türkiye doğru bir tutum takınmıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan NATO’da İsveç ve Finlandiya vetosuna ilişkin flaş açıklama: Türkiye doğru bir tutum takınmıştır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO’da İsveç ve Finlandiya vetosuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Türkiye doğru bir tutum takınmıştır. Ukrayna NATO ülkesi değil her şeyi veriyorlar. Türkiye, NATO üyesi ama hiçbir şey vermiyorlar. Bize verilen sözlerin tutulması sözden daha kıymetlidir." dedi.

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