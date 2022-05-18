Ankara'dan NATO manifestosu! Türkiye Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik manifesto sunacak

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme başvurusu ve Türkiye'nin vetosu sonrasında gözler başkent Ankara'ya çevrilmiş durumda. Ancak terör destekleri nedeniyle şerh koyduğu iki ülkeyle ilgili olarak Türkiye yeni adımlar atacak. Finlandiya ve İsveç'e 10 maddelik NATO manifestosu hazırlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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