Beyaz Saray ve Pentagon'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği hamlesi hakkında flaş açıklama! Türkiye bizim müttefikimiz
Beyaz Saray, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Finlandiya ve İsveç için konsensusa ulaşacaklarına emin olduklarını dile getirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının Berlin'de bir görüşme gerçekleştirdiğini anımsatarak, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda NATO ülkelerinin bir konsensusa ulaşacağına inandıklarını bildirdi.
Beyaz Saray sözcülüğü görevini 13 Mayıs Cuma günü Jen Psaki'den devralan Jean-Pierre, ilk kez basın toplantısı düzenledi.
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik duruşunu değerlendiren Jean Pierre, "Türkiye hükümetinin, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda neler hissettiği ve söylediğine ilişkin sorular oluyor." dedi.
Jean-Pierre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın dün Berlin'de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğüne işaret ederek, "NATO'ya üyelik bir süreç gerektiriyor ve bu konuda konsensusa ulaşılacağına eminiz." diye konuştu.
Blinken, dün Berlin'de yaptığı basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine ilişkin şu sözleri sarf etmişti:
"(Türkiye) Dışişleri Bakanı ile bu konuyu görüşme fırsatım oldu. Görüşmeyi betimlemeyeceğim ancak Finlandiya ve İsveç'in ittifaka katılımı noktasında güçlü bir konsensus olduğunu söylemekle yetineyim. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasındaki farklılıklar konusunda halen devam eden görüşmeler var. Sonuç olarak bu iki ülkenin üyeliği konusunda bir konsensusa ulaşacağımızdan eminim."
PENTAGON: BU SÜREÇTE YAVAŞ YAVAŞ İLERLİYORUZ
Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı aldığı pozisyon Pentagon'da da gündeme geldi.
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Türkiye İsveç'teki PKK varlığından dolayı bu ülkenin NATO üyeliğine bazı çekinceler koymuş durumda. PKK, ABD ve tüm NATO üyelerince terör örgütü olarak tanınıyor. İsveç'e PKK'ya karşı adım atmalarını tavsiye edecek misiniz?" sorusuna karşılık, bu konunun ABD Savunma Bakanlığının yorum yapacağı bir konu olmadığını söyledi.
Kirby, "Halen Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu netleştirmeye çalışıyoruz. Onlar değerli bir NATO müttefiki. Ne İsveç ne de Finlandiya halen NATO'ya resmi olarak başvurularını sundu. Burada bir süreç var. Ve bu süreçte yavaş yavaş ilerliyoruz. Ancak Pentagon'dan başka bir devletin dış politikasının nasıl olacağını dikte etmemiz söz konusu değil." diye konuştu.
Sözcü, ayrıca İsveç Savunma Bakanının 18 Mayıs'ta Pentagon'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları için beklenen açıklama! Kapalıçarşı'dan altın fiyatları canlı veriler: 17 Mayıs 2022 Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- EKPSS ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuç tarihi belli mi, hangi gün açıklanacak?
- Üç Kuruş Kartal ölecek mi, diziden ayrılacak mı? Üç Kuruş Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılıyor mu?
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM sonuç tarihi açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
- 1 milyon işçiye bayram havası estirecek! 4D taşerondan 4/B kadroya geçenlere müjde! Çalışanlar dikkat! 4B sözleşmeli olanlar artık...
- Survivor ödül oyununu kim kazandı? 16 Mayıs Türk-Yunan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram keşfet neden değişti, ne zaman düzelecek? 16 Mayıs Instagram erişim sorunu
- Emekli maaşlarında 1.400 TL artış! Ek gösterge zammı geliyor, maaşlar değişecek! 6.399 ile 7.252 TL arasında maaş! 3600 ek gösterge sonrasında...
- YKS 2022 ne zaman, kaç gün kaldı? 2022 Üniversite YKS giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?
- Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor 2022? AÖL kayıtları başladı mı, takvim açıklandı mı? 3. dönem sınav...
- Yayla Gıda halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Yayla Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? Hisse kodu...
- Sigaraya zam geldi mi, gelecek mi? Sigaraya ne zaman zam gelecek? 16 Mayıs güncel zamlı sigara fiyat listesi...