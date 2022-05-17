Beyaz Saray ve Pentagon’dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği hamlesi hakkında flaş açıklama! Türkiye bizim müttefikimiz

Kirby, "Halen Türkiye'nin bu konudaki pozisyonunu netleştirmeye çalışıyoruz. Onlar değerli bir NATO müttefiki. Ne İsveç ne de Finlandiya halen NATO'ya resmi olarak başvurularını sundu. Burada bir süreç var. Ve bu süreçte yavaş yavaş ilerliyoruz. Ancak Pentagon'dan başka bir devletin dış politikasının nasıl olacağını dikte etmemiz söz konusu değil." diye konuştu.

Sözcü, ayrıca İsveç Savunma Bakanının 18 Mayıs'ta Pentagon'da Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşeceğini belirtti.