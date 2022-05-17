Son dakika: Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’ya NATO vetosu dünya basınında gündem oldu! Manşetlerine taşıdılar

35 BİN ASKERLERİ VAR

Rusya ile 1340 kilometre kara sınırı bulunan Finlandiya'nın 19 bin 250 askeri var. İsveç ordusunun asker sayısı ise 14 bin 600.

Türkiye, iki ülkenin terör örgütü PKK'ya verdiği destek nedeniyle NATO üyeliğine 'hayır' diyeceğini açıkladı. Finlandiya ve İsveç, sorunun çözülmesi için Ankara'ya heyet göndereceklerini duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların bu süreçte bir güvenlik örgütü olan NATO'ya girmelerine biz 'evet' demeyiz" dedi.

Aynı akşam NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştü. NATO yöneticisi, sosyal medya hesabından "Türkiye değerli bir müttefiktir ve tüm güvenlik endişelerinin ele alınması gerekir. Bu tarihi anda bir arada olmalıyız" mesajını paylaştı.