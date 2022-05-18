19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Perşembe günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?
19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. Çoğu zaman resmi tatillerde uygulanan ücretsiz toplu taşıma uygulamasının 19 Mayıs'ta da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Yarın yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs'ta toplu taşımalar hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Perşembe günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte son gelişmeler...
19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak. Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle, söz konusu uygulamanın 19 Mayıs'ta da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Perşembe günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte haberin detayları...
19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, 19 Mayıs'ta otobüs, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz uygulanmıştı. Bu sene de toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.
Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.
19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?
19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil olduğu için bankalar kapalı olacak. Bankalar, 20 Mayıs Cuma günü normal mesaiye devam edecek. Ayrıca resmi tatil gününde FAST harici yapılan EFT'ler de 20 Mayıs'ta hesaplara geçecek.
19 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?
PTT', 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. 20 Mayıs Cuma günü ise PTT açık olacak.
19 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI, KAPALI MI?
19 Mayıs Perşembe günü yurt genelinde kargo şirketleri de kapalı olacak ve kargo dağıtımı ya da teslimi olmayacak. Kargo hizmetleri 20 Mayıs Cuma günü devam edecek.
19 MAYIS'TA HASTANE VE AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs'ta hastane ve aile hekimleri de resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek. Hastanelerde sadece "acil bölümleri" açık olacak.
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