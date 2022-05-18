19 Mayıs Perşembe günü toplu taşıma ücretsiz mi? Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yurt genelinde büyük coşkuyla kutlanacak. Ramazan Bayramı'nda toplu taşımanın ücretsiz olması nedeniyle, söz konusu uygulamanın 19 Mayıs'ta da geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma bedava mı? 19 Mayıs Perşembe günü otobüsler, İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? İşte haberin detayları...

19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, 19 Mayıs'ta otobüs, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz uygulanmıştı. Bu sene de toplu taşımanın ücretsiz olması bekleniyor.

Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir" denildi.