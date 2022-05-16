16 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye ikna ziyareti! Başkan Erdoğan'dan net yanıt: Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar

Son dakika: İsveç'ten Türkiye'ye ikna ziyareti! Başkan Erdoğan'dan net yanıt: Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2022 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022
ABONE OL
Son dakika: İsveç’ten Türkiye’ye ikna ziyareti! Başkan Erdoğan’dan net yanıt: Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, "İsveç, terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri konuşturuyorlar. Biz bunların neyine güveneceğiz? Pazartesi günü geleceklermiş, bizi ikna için mi gelecekler? Kusura bakmasınlar." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA