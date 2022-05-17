İkiyüzlü İsveç’e belgeli cevap! 5 yılda 33 teröristin iadesine taş koydular





RUSYA: KARAR ASKERİ TEPKİMİZİ TETİKLER

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin "İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek. Oluşturulacak tehditlere bakacağız. Buna göre tepki vereceğiz" dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz, uzlaşacağımız düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek. Dünyanın düzeni kökünden değişir" dedi. Bir Rus uzman da "İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın nükleer silahlarla yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmaz" yorumunu yaptı.



AB VE KANADA: HIZLA NATO'YA ÜYE OLMALILAR

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly basın toplantısı düzenledi. Joly "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olmalarını istiyoruz" dedi. Borrell ise "AB üyesi ülkelerin de bu kararı destekleyeceğini düşünüyorum, umarım muhalefeti aşabiliriz" diye konuştu.