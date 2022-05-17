İkiyüzlü İsveç'e belgeli cevap! 5 yılda 33 teröristin iadesine taş koydular
Son dakika haberine göre: Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle net bir şekilde ortaya koyacak. İsveç’in PKK ve uzantılarıyla kurduğu ilişkiler fotoğraflarla belgeli.
Türkiye, NATO'ya üyelik talepleriyle gündeme gelen İsveç ve Finlandiya'da terör örgütlerine verilen desteği belge ve bilgileriyle net bir şekilde ortaya koyacak.
Özellikle, Türkiye'yi NATO üyeliği için ikna etme amacıyla heyet kuran İsveç'in, terör örgütleriyle ortak faaliyetleri tek tek anlatılarak tüm argümanlar inkâr edilemeyecek şekilde ortaya konulacak, bu konuda güvenlik garantileri istenecek. Finlandiya'ya da firari FETÖ ve PKK üyelerinin iade taleplerinin neden kabul edilmediği sorulacak. SABAH, sivil toplum örgütleri adı altında teröristlerin cirit attığı İsveç'in önüne konulacak kanıt ve belgelerin detaylarına ulaştı.
1 - PARLAMENTODA ÖRGÜTE YARDIM BÜTÇESİNİ KONUŞTULAR
İSVEÇ Dışişleri Bakanı Ann Linde, Kandil'de 20 yıl kalan, orada terör elebaşlarıyla hatıra fotoğrafları bulunan Suriye Demokratik Meclisi sözde Eşbaşkanı İlham Ahmed'i İsveç Parlamentosu'nda ağırlamaktan çekinmedi.
Linde, İlham Ahmed ve YPG heyetiyle utanmadan hatıra fotoğrafı bile çektirdi. Bu görüşmelerde örgüte maddi yardımın 2023 yılında 376 milyon dolara çıkarılması kararlaştırıldı.
Linde, İlham Ahmed ve PKK/ YPG'li terörist Nesrin Abdullah ile görüşmelerini sosyal medya hesabından yayımladı, terörist Abdullah ile örgüt için para topladıklarını açıkça beyan etti. Teröristbaşı Cemil Bayık'a bağlılığıyla bilinen İlham Ahmed'in Kandil fotoğraflarını eski PKK'lı Hoşeng Osi ifşa etmişti.
2 - PKK'NIN AVRUPA SORUMLUSU AYDAR'DAN KONFERANS DİNLEDİLER
TERÖR örgütü PKK'nın sözde Avrupa sorumlusu Zübeyir Aydar'ın 27 Nisan 2022'de İsveç Parlamentosu'nda iki gün boyunca konferans verdiği de ortaya çıktı.
Konferansta terör örgütü PKK'nın terör listesinden çıkarılması istenirken Türkiye aleyhinde çirkin propaganda yapıldı.
3 - DAVULLA ZURNAYLA PYD'YE TEMSİLCİLİK AÇTIRDILAR
PKK'NIN Suriye kolu PYD, İsveç'in başkenti Stockholm'de temsilcilik açtı. Bu rezalete izin vererek, örgütün uluslararası tanınırlık ve meşruiyet kazanma hedefine çanak tutan İsveç, davullu zurnalı açılışa göz yumdu.
PYD'nin sözde İsveç sorumlusu terörist Nesrin Abdullah, temsilcilik açılışında Türkiye'ye karşı hadsiz ifadelerde bulunma cüreti gösterdi. İsveç Savunma Bakanı Peter Hultqvist'den Suriye'de yaralanan teröristlerin tedavisinin İsveç'te yapılmasını dahi talep eden Abdullah'ın da İlham Ahmed gibi İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile hatıra fotoğrafı var.
4 - DERNEKLERE FON, TERÖRİSTE MİKROFON
KONGRELERINDE teröristlerin bir araya geldiği İsveç Demokratik Kürt Toplum Merkezi, İsveç Araştırma ve Eğitim Bakanlığı'na bağlı İsveç Gençlik ve Toplum Ajansı tarafından 80 bin Euro fonlanıyor.
Derneğin 5'inci kongresine kırmızı bültenle aranan terörist Remzi Kartal da katılarak konuşma yaptı. YPG/PKK'nın siyası kanadı SDC en son 14 Mayıs'ta İsveç Dışişleri Bakanlığı himayesinde Stockholm'de istişare forumu düzenledi.
5- YILDA 33 TERÖRİSTİN TÜRKİYE'YE İADESİNE TAŞ KOYDULAR
İSVEÇ ve Finlandiya, Türkiye'nin son 5 yılda FETÖ ile PKK terör örgütleri üyelerinin iadelerine yönelik taleplerine kayıtsız kaldı. Adalet Bakanlığı mahkeme kararları doğrultusunda 5 yılda Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK mensubu olmak üzere 12 teröristin iadesini talep etti. İsveç'ten 10'u FETÖ, 11'i PKK mensubu 21 kişinin iadesi istendi. NATO üyeliği gündemde olan İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin iade taleplerinden hiçbirine bugüne kadar olumlu yanıt vermedi.
İki ülke, 19 teröristin iadesine ilişkin istemi reddetti, 5'ini ise çeşitli gerekçelerle yanıtsız bıraktı. Finlandiya'da 2, İsveç'te 7 olmak üzere iki ülkedeki 9 iade dosyasıyla ilgili süreç devam ediyor. PKK'nın propagandasını yapmakla yargılandığı dava devam ederken firar ettiği İsveç'ten bir daha dönmeyen Ragıp Zarakolu için yapılan iade talebi de reddedildi. İsveç'in başkenti Stockholm'de yaşayan FETÖ firarileri Abdullah Bozkurt ve Levent Kenez 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Pensilvanya'dan gelen talimatla 'Nordic Monitor' adlı FETÖ propaganda aygıtını kurmuştu. Türkiye'ye iade edilmeyen Kenez ve Bozkurt, Türkiye ve İslam düşmanı faaliyetlerini sürdürüyor.
TÜRKİYE'Yİ İKNA TELAŞINA DÜŞTÜLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Teröre destek veren ülkelerin NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz' açıklaması gündeme bomba gibi düşmüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İsveç ve Finlandiya'dan teröristleri desteklemeyi bırakmalarını, güvenlik garantileri sağlamalarını ve Türkiye'ye ihracat yasaklarını kaldırmalarını istemesinin ardından iki ülke hükümetleri harekete geçti.
İsveç, NATO üyeliğini görüşmek için diplomatlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndermeye karar verdiğini açıkladı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson "İsveç en iyi NATO içinde korunur" dedi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ülkelerinin NATO üyeliği konusunda Erdoğan ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
RUSYA: KARAR ASKERİ TEPKİMİZİ TETİKLER
RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin "İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek. Oluşturulacak tehditlere bakacağız. Buna göre tepki vereceğiz" dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata. Bu karara basit bir tepki vereceğimiz, uzlaşacağımız düşünülmesin. Askeri gerilimin seviyesi yükselecek. Dünyanın düzeni kökünden değişir" dedi. Bir Rus uzman da "İsveç ve Finlandiya'da NATO üsleri göründüğünde, Rusya'nın nükleer silahlarla yeni tehdidi etkisiz hale getirmekten başka seçeneği kalmaz" yorumunu yaptı.
AB VE KANADA: HIZLA NATO'YA ÜYE OLMALILAR
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Josep Borrell ve Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly basın toplantısı düzenledi. Joly "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya hızlı şekilde üye olmalarını istiyoruz" dedi. Borrell ise "AB üyesi ülkelerin de bu kararı destekleyeceğini düşünüyorum, umarım muhalefeti aşabiliriz" diye konuştu.
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