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CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ağaç katliamını bu sözlerle savundu: Dekora uymadı kestik

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.05.2022
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CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ağaç katliamını bu sözlerle savundu: Dekora uymadı kestik

Son dakika haberine göre: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde, refüjdeki 100'den fazla ağacı yerlerinden söktü, ağaçların yerlerinden sökülmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Ağaçların sökülmesiyle ilgili verilen soru önergesine, belediyenin verdiği cevap pes dedirtti.

Çerkezköy Belediyesi'nin AK Partili meclis üyeleri tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne konu ile ilgili verilen soru önergesine verilen cevap pes dedirtti. Belediyenin cevabında, ağaçların dekora uymadığı için söküldüğü belirtilerek, yerlerine sığla, süs eriği ve süs kirazı ağaçlarının dikildiği kaydedildi.




AK Parti Çerkezköy Belediye Meclis Üyesi Adem İçli, konuyla ilgili olarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Çerkezköy Belediyesi'ni eleştirdi. İçli, "Cengiz Topel Caddesi'nde yaklaşık 2 ay kadar önce 'ağaç katliamı' yapılmıştı.

10-15 yıllık ağaçlar söküldü, yerine fidan dikildi. Bunlara tepki göstermiş, bazı sorular sormuştum. AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerimiz de, AK Parti Grubu olarak Büyükşehir Belediyesi'ne soru önergesi verip, bu ağaç katliamını sordu. Gelen cevaba bakınca minareyi çalmış ama kılıfı bile hazırlayamamışlar türünden. İki ay önce Çerkezköy Belediyesi niye müdahale etmedi demiştim.





Meğer Çerkezköy Belediyesi ile işbirliği yaparak ağaçlar sökülmüş. Sadece birkaç soru sorup, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği cevabı kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Daha önce o ağaçları dikenler Park ve Bahçeler Müdürlüğü değil miydi? Bugün bu cevabı veren Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Çerkezköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ortak çalıştığını söylüyor. O vakit, daha önce ağaçları diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bölgenin iklimini dikkate almamış mı? Ya da belediye dikmediyse, o ağaçları kim dikmiş? Yazıda özetle dekora uymadığı için ağaçları söktük demişler. 10-15 yıllık ağaçlar, yeni dekora uymayınca kesilmiş.





Yol düzenlemesine uygun fidanlar dikilmiş. Dekora uymadı diye ağaç mı sökülürmüş? Bunu da Sayın Kadir Albayrak'ın yönettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden duyduk. Bir de benim bildiğim, sökülen ağaçların yüzde 70'i başka yerde tutmaz. Yüzlerce ağacı daha öncede söktünüz. Kaç tanesi tuttu?" diye konuştu.

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