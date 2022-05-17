Finlandiya ve İsveç'in gözü Türkiye'nin kararında! NATO krizinde peş peşe flaş açıklamalar
İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda atılan adımlar, dünya genelinde yeni bir krizin doğmasına neden oldu. Her iki ülkenin de gözü Türkiye'nin vereceği kararda. NATO üyeliği ve Türkiye’nin bu üyelikle ilgili sözlerine cevap vererek ‘Sorunu çözeceğimize inanıyoruz’ dedi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise 'Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını inanıyorum' dedi.
Haber ajanslarına düşen son dakika gelişmesine göre Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, kritik bir açıklama yaparak ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili olarak Türkiye ile yaşanan sorunun çözüleceğine inandığını belirtti.
İsveç Parlamentosu'na hitaben yaptığı konuşmada Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkışına değinen Niinisto şu sözleri sarf etti:
"Türkiye tarafından yapılan açıklamalar son birkaç gündür farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Ancak ben tüm bu karışıklık ve anlaşmazlığın yapıcı görüşmeler sayesinde mutlaka çözüleceğine inanıyorum."
Cumhurbaşkanının yapıcı diyalog konusuna vurgu yapması dikkat çekti ve durum kimi basın organlarında 'geri adım' olarak yorumlandı.
Türkiye, İsveç ve Fİndanlaya'nın NATO üyelik başvurusu ve bu konuda yaşanacak süreçle ilgili kaygılarını dile getirmişti.
BİR AÇIKLAMA DA ALMANYA'DAN
Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada 'Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını inanıyorum' dedi.
Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi olmak isteyen İsveç ve Finlandiya, ülkelerinde barınan FETÖ/PDY ile PKK üyesi 33 kişiyi Türkiye'ye iade etmedi. Türkiye ise bu duruma çok sert tepki göstererek durumu kınayan bir açıklama yaptı.
Öte yandan İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'nın önümüzdeki günlerde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü; görüşmede Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine başvurma kararlarının ele alındığını belirti ve "Türkiye değerli bir müttefik ve güvenlik endişeleri giderilmeli." ifadesini kullandı.
RUSYA'DAN FİNLANDİYA'YA MİSİLLEME
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya'nın Moskova Büyükelçisi Antti Helanterya'nın Dışişlerine çağrıldığı bildirildi.
Büyükelçi Helanterya'nın 2 Fin büyükelçilik çalışanın sınır dışı edilmesi hakkında bilgilendirildiği aktarıldı. Açıklamada, "Büyükelçiye Kiev rejimine silah tedariki, Ukraynalı milliyetçilerin Donbass'ta ve sivil nüfusa karşı işlediği suçları örtbas etmek dahil AB'nin Rusya karşıtı yaptırım kampanyasının bir parçası olarak Helsinki'deki Rusya Büyükelçiliği'nin 2 çalışanının Finlandiya'dan sınır dışı edilmesi ve Finlandiya'nın Rusya'ya yönelik çatışmacı tutumuyla ilgili protesto notası verildi" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Helanterya'ya Finlandiya makamlarının söz konusu eylemlerine karşı 2 büyükelçilik çalışanının ülkede daha fazla kalmasının "kabul edilemez" olduğu söylendi.
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