Başkan Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'e veto! Çarpıcı sözler: Yeni bir küresel güvenlik terazisi inşa ediliyor

Başkan Erdoğan, teröristleri iade etmeyen İsveç – Finlandiya’yı veto etti. Finlandiya ve İsveç 33 teröristi iade edecek mi? Başkan Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik isteğini veto etmesini ve üyelik sürecini Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Furkan Kaya ve Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vişne Korkmaz, A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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