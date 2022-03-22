Türk milletine hakaret eden İlyas Salman hakim karşısına çıktı! Karar açıklandı
Sosyal medya hesabında Başkan Erdoğan'a oy verenler için "akılsız" dediği gerekçesiyle "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan hakkında dava açılan İlyas Salman’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada suçlamayı kabul etmeyen Salman, “Ben muhalif biriyim ve eleştirmeye devam edeceğim” dedi. Mahkeme ise davayı erteledi.
Ünlü oyuncu İlyas Salman'ın başı sosyal medyada paylaşılan bir video aracılığıyla sarf ettiği sözlerden dolayı büyük derde girmişti.
Ünlü oyuncu iddiaya göre sosyal medya hesabında paylaştığı videoda Türk milletini alenen aşağılamaya yönelik sözler söyleyince İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Salman hakkında 'Türk milletini alenen aşağılama' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.
İLYAS SALMAN HAKİM KARŞISINDA
Seda Nur Günaydın'ın haberine göre İstanbul Anadolu 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık İlyas Salman katılırken sanık avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.
"BEN MUHALİF BİRİYİM"
Duruşmadaki savunmasında sanık Salman, suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Savunmama sanatı tanımlayarak başlamak isterim. Sanatın hayatın kendisi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben muhalif biriyim ve bunu belli etmeye çalıştım. Kesinlikle halka hakaret etmedim. Hükümete oy veren halka yönelik eleştirel sözler söyledim. Beni burdan ceza vererek de, güle güle diyerek de yollayabilirsiniz ama ben eleştirel olmaya devam edeceğim. Çünkü güzelin güzeli vardır" dedi.
DAVA ERTELENDİ
Sanık avukatı ise beyanında suç unsurunun oluşmadığını, müvekkilinin sözlerinde Türk halkının ne şekilde aşağılandığının belirleyici olmadığını dile getirerek sanığın beraatini talep etti. Mahkeme, soruşturma aşamasında tefrik edilen dosyanın akıbetinin sorulması için ilgili mahkemeden incelenmesi için istenmesine karar vererek davayı erteledi.
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