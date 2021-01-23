23 Ocak 2021, Cumartesi
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İlyas Salman Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti! Milli iradeyi küçümsedi "akılsızlar" dedi!

Oyuncu katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a vererek kendisini iktidara getiren vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Milli iradeyi küçümseyen bir üslupla konuşan Salman "Ben gidip 'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı" dedi. Salman'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

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Giriş Tarihi: 23.01.2021 Güncelleme Tarihi: 23.01.2021
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İlyas Salman Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti! Milli iradeyi küçümsedi akılsızlar dedi!

Oyuncu Başkan ve ona veren Türk halkına hakaretler savurdu. Salman, Başkan Erdoğan'ın dünyanın en büyük ödülünü dahi verse gidip o ödülü almayacağını öne sürerken , "Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı" diyerek Başkan Erdoğan'ı yüzde 52 oyla iktidara getiren milli iradeyi küçümsedi.

ŞENER ŞEN SORUSU SONRASI HAKARET YAĞDIRDI

Türk sinemasının efsane olmuş oyuncularından Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz? Sorusunu yanıtlayan İlyas Salman hadsiz bir şekilde şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN'A OY VEREN AKILSIZ HALK"

"Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..."

İlyas Salman'ın sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

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