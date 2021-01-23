İlyas Salman Başkan Erdoğan'a oy verenlere hakaret etti! Milli iradeyi küçümsedi "akılsızlar" dedi!

ŞENER ŞEN SORUSU SONRASI HAKARET YAĞDIRDI

Türk sinemasının efsane olmuş oyuncularından Şener Şen'in Başkan Erdoğan'ın elinden ödül almasını eleştiriyor musunuz? Sorusunu yanıtlayan İlyas Salman hadsiz bir şekilde şu ifadeleri kullandı:

"ERDOĞAN'A OY VEREN AKILSIZ HALK"

"Recep Tayyip Erdoğan Bana bir ödül verse, dünyanın en büyük ödülünü verse yanında da dağlar dolusu para koysa Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı..."