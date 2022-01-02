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Başkan Erdoğan'a oy veren Türk halkına hakaret eden İlyas Salman'a 6 yıl hapis istemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ona oy veren Türk halkına hakaret eden oyuncu İlyas Salman hakkında iki seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlyas Salman, Başkan Erdoğan'ın dünyanın en büyük ödülünü dahi verse gidip o ödülü almayacağını öne sürmüştü. Salman, "Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı" diyerek Başkan Erdoğan'ı yüzde 52 oyla iktidara getiren milli iradeyi küçümsemişti.

Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:35
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Başkan Erdoğan’a oy veren Türk halkına hakaret eden İlyas Salman’a 6 yıl hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede İlyas Salman'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı video aracılığıyla Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türkiye Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını açık ve net bir şekilde aşağılamaya yönelik ifadeler kullandığının ihbar edilmesi üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Başkan Erdoğan’a oy veren Türk halkına hakaret eden İlyas Salman’a 6 yıl hapis istemi

İddianamede Salman'ın 25 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türk milletini aşağılayan ifadelerde kullandığı belirtildi.

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Başkan Erdoğan’a oy veren Türk halkına hakaret eden İlyas Salman’a 6 yıl hapis istemi

TÜRK HALKINA HAKARET EDEN SÖZLERİNİ KABUL ETMEDİ
Şüpheli İlyas Salman'ın alınan ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, kimseyi aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü çerçevesinde ifadeler kullandığını öne sürdüğü belirtildi. Salman'ın ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.

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Başkan Erdoğan’a oy veren Türk halkına hakaret eden İlyas Salman’a 6 yıl hapis istemi

Salman'ın ifadesinde muhalif bir kişi olduğunu ve daha iyi bir gelecek için eleştiri yapmak gerektiğini kaydederek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği hatırlatıldı. İddianamenin değerlendirme kısmında ise video içeriğinde yer alan söylemlerin aşağılama kastıyla söylendiği, düşünce ve eleştiri özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı belirtildi.

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Başkan Erdoğan’a oy veren Türk halkına hakaret eden İlyas Salman’a 6 yıl hapis istemi

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Şüphelinin üzerine atılı "Türk milletini alenen aşağılama" suçuna ilişkin yürütülecek soruşturmanın Adalet Bakanlığı'nın soruşturma iznine tabi olduğu hatırlatılan iddianamede, Adalet Bakanlığı'nın geçtiğimiz Eylül ayında fezleke düzenleyerek şüpheli yönünden soruşturma açılmasına izin verdiği ifade edildi.