02 Ocak 2022, Pazar
Başkan Erdoğan'a oy veren Türk halkına hakaret eden İlyas Salman'a 6 yıl hapis istemi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ona oy veren Türk halkına hakaret eden oyuncu İlyas Salman hakkında iki seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İlyas Salman, Başkan Erdoğan'ın dünyanın en büyük ödülünü dahi verse gidip o ödülü almayacağını öne sürmüştü. Salman, "Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı" diyerek Başkan Erdoğan'ı yüzde 52 oyla iktidara getiren milli iradeyi küçümsemişti.
Giriş Tarihi: 02.01.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 12:35
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