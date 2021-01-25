İlyas Salman bu kez millete hakaret etti

Oyuncu İlyas Salman katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a oy vererek kendisini iktidara getiren vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Milli iradeyi küçümseyen bir üslupla konuşan Salman "Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı" dedi. Salman'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Oyuncu İlyas Salman katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a oy vererek kendisini iktidara getiren vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Milli iradeyi küçümseyen bir üslupla konuşan Salman "Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı" dedi. Salman'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.