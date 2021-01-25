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İlyas Salman bu kez millete hakaret etti

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Giriş: 25.01.2021 09:26
Güncelleme:25.01.2021 09:37
Oyuncu İlyas Salman katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a oy vererek kendisini iktidara getiren vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Milli iradeyi küçümseyen bir üslupla konuşan Salman "Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı" dedi. Salman'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Oyuncu İlyas Salman katıldığı bir televizyon programında Başkan Erdoğan'a oy vererek kendisini iktidara getiren vatandaşlara hakaretler yağdırdı. Milli iradeyi küçümseyen bir üslupla konuşan Salman "Ben gidip Recep Tayyip Erdoğan'dan ödül almam. Çünkü ödülü bu akılsız halkın verdiği oylarla aldı zaten ama o ödülü kötü kullandı" dedi. Salman'ın sözleri sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

İlyas Salman Başkan Erdoğana oy verenlere hakaret etti! Milli iradeyi küçümsedi akılsızlar dedi! İLYAS SALMAN BAŞKAN ERDOĞAN'A OY VERENLERE HAKARET ETTİ! MİLLİ İRADEYİ KÜÇÜMSEDİ "AKILSIZLAR" DEDİ!
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