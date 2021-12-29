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SON DAKİKA! Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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SON DAKİKA! Başak Cengiz’in katili Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme

Son dakika haberine göre: Samuray kılıçlı vahşet olarak bilinen ve Türkiye'yi ayağa kaldıran olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Başak Cengiz'i sokak ortasında kılıçla katleden cani Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir başka mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Kan donduran ve Türkiye'de büyük yankı uyandıran olay geçtiğimiz ay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki Başak Cengiz onu hayattan koparacak caninin arkadan geldiğinden habersiz oteline doğru yürüyordu. Sokak ortasında vahşice katledildi. Engel olmaya çalışanlar olsa da cani adam defalarca kılıç darbesiyle Cengiz'i hayattan kopardı.

"ÖLDÜREBİLECEĞİM, DİRENEMEYEN BİR KADIN BEKLEDİM"

Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi. Annesinin de avukatlığını yaptığı sorguda anne Necla Yomralıoğlu oğlunun akıl sağlığının yerinde olmadığını iddia edip gözlem altına alınmasını istese de o cani 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YAPILDI

Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmayı her detayıyla araştırdı. Mağdur Cengiz ailesinin de söyleyeceklerini bizzat dinledi. Dosyaya gelen ön otopsi raporu vahşetin boyutunu ortaya koydu. Talihsiz kadının sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi. Bel bölgesinden beyne uzanan noktalarda, sağ ayak bileğinde de aynı kesilerden olduğu kaydedilen raporda vücudunda toplamda 10 adet kesi olduğu vurgulandı.

EVİNDEKİ SUÇ ALETLERİ DE İNCELENDİ

Ardından Can Göktuğ Boz'un evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi. Bunun üzerine savcılık kılıçların yeni bir suç oluşturması ihtimaline karşı İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı'ndan rapor istedi. Raporun sonucunda kesici aletlerin 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında suç teşkil ettiği kaydedildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Soruşturmadaki tüm detaylar ince ince işlendi, titizlikle incelendi. Ardından da İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölüme ilişkin soruşturmayı tamamladı.

Boz hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olaya müdahale etmeye çalışan bir mağduru 'silahla tehdit' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'una muhalefet suçlarından toplamda 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kabul edilmesi halinde Boz'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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