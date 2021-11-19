Başak Cengiz'in ailesi harekete geçti! 'En acı an'a erişim engeli

İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vahşet anına ait görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu. Öyle ki Cengiz ailesi avukatı aracılığıyla talepte bulundu. "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Aileyi derinden yaralamaktadır" denilerek görüntü ve yayınların kaldırılmasını istendi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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