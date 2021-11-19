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Başak Cengiz'in ailesi harekete geçti! 'En acı an'a erişim engeli

İstanbul'da hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz, tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Vahşet anına ait görüntüler ise izleyenlerin kanını dondurdu. Öyle ki Cengiz ailesi avukatı aracılığıyla talepte bulundu. "Zaten perişan halde olan müvekkil ve ailesi, yayınlar nedeniyle her gün bu olayı tekrar tekrar yaşamaktadır. Aileyi derinden yaralamaktadır" denilerek görüntü ve yayınların kaldırılmasını istendi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 11:13
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Başak Cengiz’in ailesi harekete geçti! ’En acı an’a erişim engeli

Ankara'dan mimarlık eğitimi için İstanbul'a geldi 28 yaşındaki Başak Cengiz. Nişanlıydı, evlenecekti. İdealleri, hayalleri bir cani tarafından yok edildi. Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümü başta acılı ailesi olmak üzere tüm Türkiye'yi sarstı.

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Başak Cengiz’in ailesi harekete geçti! ’En acı an’a erişim engeli

Hatta öyle ki izleyen, detaylarını okuyan herkesin kanını donduran o vahşetin görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği soruşturmaya yayın yasağı getirdi.

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Başak Cengiz’in ailesi harekete geçti! ’En acı an’a erişim engeli

"GÖRÜNTÜLER AİLENİN MAHREMİYETİNİ İHLAL EDİYOR"
Tüm bu can yakan gelişmelerin ardından Başak Cengiz'in acılı ağabeyi Fatih Cengiz, avukatı Mustafa Tırtır aracılığı ile hakimliğe başvurdu. Bazı haber sitelerinde yayınlanan vahşetin görüntülerinin kaldırılmasını talep etti.

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Başak Cengiz’in ailesi harekete geçti! ’En acı an’a erişim engeli

Ailenin avukatı Mustafa Tırtır dilekçesinde, Başak Cengiz'in Can Göktuğ Boz tarafından tasarlanarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek, samuray kılıcıyla vahşi bir şekilde sokak ortasında katledildiğini dile getirdi.

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Başak Cengiz’in ailesi harekete geçti! ’En acı an’a erişim engeli

Vahşetten bir süre sonra olay anını net olarak gösteren bir videonun bazı internet sitelerinde yayınlanmaya başlandığı ifade edilen dilekçede, görüntülerin Cengiz ailesinin mahremiyetini ve kişilik haklarını çok ağır bir şekilde ihlal ettiği vurgulandı.