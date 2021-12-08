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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu! Mahkeme talebi kabul etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
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Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu! Mahkeme talebi kabul etti

İstanbul'da sokak ortasında samuray kılıcıyla vahşice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, kardeşinin anısını yaşatmak için 5 yaşındaki kızı Hiranur'un ismine Başak isminin eklenmesini talep etmişti. Mahkemeye müracaat eden Fatih Cengiz'in talebi kabul edildi. Türkiye'nin yüreğini yakan Başak Cengiz'in ismi, 5 yaşındaki yeğeni Hiranur ile yaşamaya devam edecek.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sokak ortasında samuray kılıcıyla canice katledilen Başak Cengiz'in ağabeyi Fatih Cengiz, kardeşinin anısını yaşatmak için mahkemeye müracaat etmişti. Ağabey Cengiz mahkemeden, 5 yaşındaki kızı Hiranur'un isminin yanına kız kardeşi Başak'ın isminin eklenmesini talep etmişti.

TÜM AİLE İÇİN BİR NEBZE OLSUN MANEVİ HUZUR

Fatih Cengiz ve eşi Selfinaz Cengiz adına isim düzeltme davası açan avukatlar Mustafa Tırtır ve Havva Hatice Güven'in dilekçelerinde, vahşice katledilen Cengiz'in yaşadığı trajik olayın tüm aile fertlerini derinden etkilediği belirtilmiş, Başak adının minik Hiranur'a verilmesi nedeniyle tüm aile için bir nebze olsun manevi huzur sağlanacağı ifade edilmişti.

"BAŞAK'IN ANISININ YAŞATILMASI ÖNEMLİDİR"

Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Başak Cengiz'in ablası Zennure Türk, tanık olarak dinlendi. Abla Zennure Türk, "Bir süre önce öldürülen Başak Cengiz öz kardeşimdir. Acımız büyüktür. Davacı erkek kardeşim ve yengem, küçük çocukları olan yeğenime vefat eden kardeşimin ismini vermek ve bu suretle anısını yaşatmak istiyorlar. Yeğenimle de konuştum. Kendisi ismine, halasının isminin eklenmesi ihtimali sebebiyle çok mutlu oldu. Onlar için vefat eden Başak'ın anısının yaşatılması önemlidir" dedi.

Nüfus müdürlüğü temsilcisi ise "Takdir mahkemenindir. İsmin tashihine mani hâl mevcut değildir" ifadesini kullandı. Davayı karara bağlayan hakim, "Hiranur Cengiz"in adının "Hiranur Başak Cengiz" olarak düzeltilmesine karar verdi.

BAŞAK CENGİZ OLAYI

İstanbul Finans Merkezi'ndeki bir proje için iki aylığına Ankara'dan İstanbul'a gelen 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz, 9 Kasım'da mesaisinin ardından sokakta yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (28) samuray kılıçlı saldırısına uğramıştı.

"KILICI 4 KERE SAPLADIM"

Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu. Boz sorgusunda, "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Öleni tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp 4 kere sapladım" demişti.

Başak Cengiz'in adı, 23 Kasım'da Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verilmişti. Ankara, Yenimahalle'de 24 Kasım 2021 günü açılışı yapılan kültür merkezine de "T.C Yenimahalle Belediyesi Başak Cengiz Kültür Merkezi" adı verilmişti.

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