Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz’in ismi yeğeninde hayat buldu! Mahkeme talebi kabul etti

"KILICI 4 KERE SAPLADIM"

Olayın ardından tutuklanan katil zanlısı Boz'un evinde, 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet bulunmuştu. Boz sorgusunda, "Bir kadını öldürmek daha kolay olduğu için kadın öldürmeyi tercih ettim. Öleni tanımıyorum. Kılıç çantamın içindeydi, arkasından yürüdüm, çantamdan kılıcı çıkarıp 4 kere sapladım" demişti.

Başak Cengiz'in adı, 23 Kasım'da Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, 2018 yılında mezun olduğu Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesine verilmişti. Ankara, Yenimahalle'de 24 Kasım 2021 günü açılışı yapılan kültür merkezine de "T.C Yenimahalle Belediyesi Başak Cengiz Kültür Merkezi" adı verilmişti.