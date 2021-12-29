Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından flaş uyarı! İşte 5 günlük hava durumu

Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.