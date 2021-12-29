Yılbaşında kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanından flaş uyarı! İşte 5 günlük hava durumu
"Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından 2022'ye günler kala en çok merak edilenler arasına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı 5 günlük hava durumu tahmini uzman isimler tarafından yorumlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler dikkat çekti. Peki yılbaşında kar yağacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı.
Milyonların "Yılbaşında kar yağacak mı?" sorusu cevap buldu. Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir, yılbaşı için önemli açıklamalarda bulundu. Sağanak yağmur ve kar yağışı bekleyenlere açık mesaj verildi.
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Her yeni yıl merak edilen 'kar yağışı olacak mı?' sorusuna İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Güven Özdemir yanıt verdi.
Havaların ocak ayının ikinci haftasından itibaren soğumaya başlayacağını ve bu dönemde kar yağışı ihtimalini yüksek olduğunu dile getiren Özdemir, şunları söyledi:
"Yılbaşında İstanbul'da kar yağışı olmayacak. Hafif bir yağış olabilir ama genelde hava açık olacağı kesin. Fırtına söz konusu değil ama lodos etkisi devam ediyor. Ayın 2-3'ü gibi kuzeye dönme ihtimali var, sıcaklıklar mevsim normallerinde devam edecek. Yılbaşı günü İstanbul'da yağış görülmeyecek. Aynı şekilde yurdun iç kesimlerinde sis ve don olayı gözükecek"
Cuma günü Antalya kısmı kuvvetli yağış alabilir, sel olma ihtimali fazla. Bu yüzden dikkat edilmesi lazım. Ege kıyıları da yine aynı şekilde...
İÇ ANADOLU'DA SİSE DİKKAT
Özdemir, "İç Anadolu Bölgesi'nde cuma gününe kadar yüksek basınç hakim. Sis ve pus olayına dikkat edilmesi gerekiyor. Metropollerde hava kirliliğine dikkat edilmesi lazım. Doğu Anadolu'nun bir kısmında kar yağışı ve soğuk hava etkili. Ardahan, Kars, Ağrı gibi illerde hava sıcaklığı eksi 20'lerde seyredecek" diye konuştu.
4 İL İÇİN BUZLANMA UYARISI
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Günün en yüksek hava sıcaklığının Van'da 3, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 5, Bitlis'te 4 ve Hakkari'de 1 derece olması bekleniyor. Buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
MUŞ'TA DONDURUCU SOĞUK VAR
Muş'ta yağışların ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklığın gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Karasu Nehri'nin büyük bölümü ile dere yatakları dondu. Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar kırağı tuttu, bazı araçların yakıt deposu dondu.
Tır sürücüsü Ünal Tatar, yakıt depolarının donmaya başladığını belirterek, "Hava çok soğuk olduğundan arabalar çalışmıyor. Kar fazla olmamasına rağmen bu yıl aşırı derecede soğuk var." dedi.
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