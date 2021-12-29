Başak Cengiz'in katili Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu! Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme

İstanbul'da mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz için istenen ceza belli oldu. Katil zanlısı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve "7 yıla kadar hapis" cezası talep edildi. AyrıntılarA Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN