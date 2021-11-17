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Son dakika: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un dava dosyasında dikkat çeken ayrıntı

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Giriş Tarihi: 17.11.2021 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021
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Son dakika: Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un dava dosyasında dikkat çeken ayrıntı

Son dakika haberine göre İstanbul Ataşehir’de, Mimar Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un vahşi cinayet sonrası eve gelen polislere direndiği için zor kullanılarak kelepçelendiği öğrenildi. Katil Can Göktuğ Boz’un, kelepçelendikten kılıcı polise gösterdiği ve suçunu itiraf ettiği tutanaklara geçti.

Cinayeti spor yaptıktan sonra eve gittiğinde içine karamsarlık ve mutsuzluk çöktüğü için işlediğini söyleyen katil Can Göktuğ Boz'un, evine gittikten sonra kanlı kılıcı banyoda yıkadığı, eşofmanının altını değiştirdiği de tutanaklara geçirildi.,

Eve gelen polislere önce direnen katil Boz'un yere yatırılıp, kelepçelendiği de tutanaklara yansıdı.

Katil zanlısının evinde yatak odasında yatağının üzerinde ve bir başka odada bulunan 12 adet kasatura, 7 adet döner bıçağı, 3 bıçak, biri cinayet silahı olan samuray kılıcı toplam 4 kılıç, çakı, beyzbol sopası da tutanaklara geçirildi.

DOSYAYA GİREN PSİKOLOJİK TEDAVİ RAPORU YOK
Öte yandan korkunç cinayetin zanlısı Can Göktuğ Boz'un psikolojik tedavi gördüğüne ilişkin şu aşamada dosyaya giren herhangi bir belge ve ya rapor olmadığı öğrenildi.

Ailesinin psikolojik tedavi gördüğünü söylediği katil Can Göktuğ Boz'un, ifadesinde uyuşturucu kullandığı için 7 yıl önce bir hastanede 17 gün yatarak tedavi olduğunu, unutkanlık nedeniyle de 5 yıl önce tedavi gördüğünü söylediği kaydedildi.

Katil Boz, son 5 yıldır tedavi için herhangi bir hastaneye gitmediğini ifadesinde belirtmişti.





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