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Haberler Galeri Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayeti gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak cani Can Göktuğ Boz'un cinayetten önce gittiği yer ve yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca Boz'un annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 11:32
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Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz’i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye mimar Başak Cengiz'e ağladı... Tüyler ürperten vahşet geçen hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

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Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz’i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Mimar Başak Cengiz yolda yürürken Can Göktuğ Boz isimli canavarın samuray kılıçlı saldırısına uğradı.

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Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz’i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

28 yaşındaki talihsiz genç kadın kurtarılamadı. Dehşet anları kameralara saniye saniye yansıdı. Cengiz, Ankara'da sonsuzluğa uğurlandı. Gözaltına alınan cani ise tutuklandı.

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Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz’i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

KATİL CAN GÖKTUĞ BOZ: 'DÜŞÜNDÜM Kİ KADIN DİRENEMEZ'

Katil Can Göktuğ Boz, sorgusunda "Ben evden çıkarken birini öldürmeye planladım, hayata karşı bazı kuşkularım vardı. Düşündüm ki kadın direnemez o yüzden onu öldürdüm ama pişmanım" ifadelerini kullanmıştı.

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Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz’i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı

'HASTALIĞIM YOK'

Cani ayrıca; Uyuşturucu ve unutkanlık nedeniyle tedavi gördüğünü, bir hastalığı olmadığını da açıklamıştı.