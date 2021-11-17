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Katil Can Göktuğ Boz Başak Cengiz'i öldürmeden önce buradaydı! Yeni fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul Ataşehir'de hiç tanımadığı Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayeti gündemdeki sıcaklığını koruyor. Son olarak cani Can Göktuğ Boz'un cinayetten önce gittiği yer ve yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Ayrıca Boz'un annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 11:32Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 11:32