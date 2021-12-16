Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz hakkında flaş gelişme! Yeni rapor istendi
Türkiye Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcıyla katlettiği Başak Cengiz'in ölüm haberiyle yıkılmıştı. Kan donduran cinayette yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanan Boz'un evinde kılıç ve bıçaklardan oluşan 32 kesici aletin yeni bir suç oluşturması ihtimaline karşı savcılık İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı'ndan rapor istedi.
Kan donduran olay geçtiğimiz ay İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi. Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi. 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.
SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı titizlikle yürüttüğü soruşturmada her detayı araştırmaya devam ediyor.
Can Göktuğ Boz, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklanmış olsa da hakkında aynı soruşturma kapsamında başka bir suç vasfı olup olmadığı da araştırılıyor.
Öyle ki cani adamın evinde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, pala ve av bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belirlendi.
SAVCILIK O KILIÇLARI ARAŞTIRIYOR
Söz konusu bu çirkin koleksiyon tüyleri ürpertti. Öyle ki Can Göktuğ Boz onlardan biriyle Başak Cengiz'i hayattan kopardı.
Savcılık bu noktada da harekete geçti.
Kılıç ve bıçakları bulundurmasının 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun' kapsamında ayrıca suç teşkil edip etmediğini tespit etmek için rapor istedi.
İstanbul Kriminal Polis Labaratuvarı'ndan istenen raporun gelmesi ve ilgili kanuna muhalefet durumu oluşması halinde hazırlanması beklenen iddianamede kılıç ve bıçakları bulundurması noktasında da ayrıca bir hapis cezası talep edilmesi söz konusu olacak.
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