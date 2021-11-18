Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopsi raporunda
Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümü soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cengiz'in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı. Vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte o otopsi raporu...
Giriş Tarihi: 18.11.2021
13:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021
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Kan donduran olay geçtiğimiz hafta İstanbul Ataşehir'de yaşandı. Mimarlık eğitimi için Ankara'dan İstanbul'a gelen Başak Cengiz, sokak ortasında vahşice katledildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Samuray kılıcı ile dehşet saçan Can Göktuğ Boz, önce emniyette, sonra savcılıkta ardından da tutuklanması talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.
'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklandı.
SANTİMETRELERCE ÇOKÇA SAYIDA KESİK…
Genç kadının canice hayattan koparılmasının ardından yürütülen soruşturmada dosyaya ön otopsi raporu ulaştı. Bilirkişi doktor raporunda, Başak Cengiz'le ilgili ilk incelemede yaklaşık 30-35 yaşlarında, 160-165 santimetre boylarında ve 60-65 kilogram ağırlığında olduğu belirtildi.
Sağ omzunda yaklaşık 5, göğüs kafesinde 25-30, vücut orta hatta 20-25 santimetre, omurgasında 4 adet kesi olduğu belirtildi.