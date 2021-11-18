Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz cinayetinde korkunç rapor! Vahşetin boyutu otopsi raporunda

Can Göktuğ Boz'un samuray kılıcı ile vahşice katlettiği Başak Cengiz'in ölümü soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cengiz'in ön otopsi raporu dosyaya ulaştı. Vahşetin boyutunu gözler önüne serdi. İşte o otopsi raporu...

Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 13:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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