29 Aralık 2021, Çarşamba
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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: Hudut kartalları geçit vermiyor! Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Edirne'de görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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