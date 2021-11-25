Başak Cengiz’in acısı dinmiyor! Nişanlısı Mahir Mızrak’tan duygusal paylaşım

"BİR KADINI BIÇAKLAMAYI DÜŞÜNDÜM"

Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.