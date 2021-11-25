Başak Cengiz'in acısı dinmiyor! Nişanlısı Mahir Mızrak'tan duygusal paylaşım
Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz'in acısı dinmiyor. Cengiz ile evlilik hayalleri kuran Mahir Mızrak, duygusal bir paylaşım yaparak yürekleri sızlattı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.11.2021
09:37
Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Ataşehir'de işten eve dönen mimar Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledildi. Korkunç olayın ardından yakalanan canavar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
"BİR KADINI BIÇAKLAMAYI DÜŞÜNDÜM" Katil Can Göktuğ Boz, ifadesinde "Çok canım sıkkındı. Bir kadını bıçaklamayı düşündüm. Evdeyken birini öldürmeyi planladım. Elime kılıcı alıp dışarı çıktım. Öldürebileceğim, bana direnemeyen birinin, bir kadının geçmesini bekledim. Karşıma o çıktı, öldürdüm" dedi.
Katilin avukat annesi ise cani Boz'un psikolojisinin bozuk olduğunu belirtti ve gözlem altında tutulup tedavi edilmesini istedi. Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak da Boz'un akli dengesinin yerinde olmadığına dair yapılan açıklamalara tepki gösterdi.
NİŞANLISINDAN YÜREK YAKAN PAYLAŞIM Başak Cengiz ile evlilik hayali kuran genç adamdan yürekleri yakan bir paylaşım geldi. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Mimarlık Fakültesi'ne konulan duygusal pankartta şu ifadelere yer verildi:
"Başak Cengiz, Aralık 1993'te Ankara'da dünyaya geldi. Üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olan Başak, ilköğrenimini Mehmet Emin Yurdakul Okulu'nda 'Takdir' alarak tamamladı. Tam burslu kazandığı Pınar Koleji Çağlan Fen Lisesi'ni ise 'Onur Belgesi' alarak bitirdi. 2018 yılında Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni başarıyla tamamlayan Cengiz, bitirme projesinde ilk üçe girdi.