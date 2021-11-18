Başkan Erdoğan Cengiz ailesinin acısına bu sözlerle ortak oldu: Başak’ı kendi evladım yerine koydum

BAŞKA BAŞAKLAR SOLMASIN

Evladı için acısını odaya kilitlediğini ve dimdik ayakta adaletin yerine gelmesini bekleyen anne sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadın cinayetleri yarayan bir kanaydı. O yoldan Başak yerine başka biri de geçebilirdi. Başak'ım gitti bizim şimdi mücadelemiz Türkiye için başka başaklar solmasın gitmedin diye sürecek.

Giden gelmiyor biliyorum ama Başak bu konuda çok hassastı. Tüm kadın cinayetlerine tepki gösteren bir kızdı bitsin diye 'bir şeyler yapılmalı, güzel bir işe gireyim mücadelemi o zaman gör anne. Benim gibi düşünen çok insan var onları yanıma alacağım' derdi.